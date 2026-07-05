Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

JawaPos.com — Portugal akan menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium (AT&T Stadium), Selasa (7/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Derby Iberia ini diprediksi berlangsung sengit, tetapi La Roja lebih diunggulkan meraih kemenangan berkat performa yang lebih konsisten sepanjang turnamen sekaligus mengamankan tiket ke perempat final.

Mengapa Duel Portugal vs Spanyol Layak Dinanti? Portugal dan Spanyol kembali dipertemukan dalam laga besar yang mempertaruhkan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026.

Pertandingan ini juga menjadi panggung bentrokan dua generasi, Cristiano Ronaldo di kubu Portugal menghadapi deretan bintang muda Spanyol yang dipimpin Lamine Yamal.

Atmosfer pertandingan dipastikan berlangsung panas karena kedua negara memiliki rivalitas panjang di kawasan Semenanjung Iberia.

Selain gengsi regional, kualitas pemain dari kedua tim membuat duel ini disebut sebagai salah satu laga terbesar pada fase gugur Piala Dunia 2026.

Portugal lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 dalam pertandingan dramatis.

Tim asuhan Roberto Martinez harus bekerja keras mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir setelah gol penyama Kroasia dianulir melalui teknologi offside pada menit-menit terakhir.