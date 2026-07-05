Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs

Cristiano Ronaldo memimpin Portugal menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dalam Derby Iberia yang diprediksi berlangsung sengit di Dallas Stadium. (Instagram @cristiano)
JawaPos.com — Portugal akan menghadapi Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium (AT&T Stadium), Selasa (7/7/2026) pukul 02.00 WIB.
Derby Iberia ini diprediksi berlangsung sengit, tetapi La Roja lebih diunggulkan meraih kemenangan berkat performa yang lebih konsisten sepanjang turnamen sekaligus mengamankan tiket ke perempat final.
Baca Juga:Psywar Cristiano Ronaldo Bikin Spanyol Ketar-ketir! Portugal Siap Ngegas di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026
Portugal dan Spanyol kembali dipertemukan dalam laga besar yang mempertaruhkan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026.
Pertandingan ini juga menjadi panggung bentrokan dua generasi, Cristiano Ronaldo di kubu Portugal menghadapi deretan bintang muda Spanyol yang dipimpin Lamine Yamal.
Atmosfer pertandingan dipastikan berlangsung panas karena kedua negara memiliki rivalitas panjang di kawasan Semenanjung Iberia.
Selain gengsi regional, kualitas pemain dari kedua tim membuat duel ini disebut sebagai salah satu laga terbesar pada fase gugur Piala Dunia 2026.
Portugal lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1 dalam pertandingan dramatis.
Tim asuhan Roberto Martinez harus bekerja keras mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir setelah gol penyama Kroasia dianulir melalui teknologi offside pada menit-menit terakhir.
Kemenangan tersebut juga memiliki arti penting bagi Portugal. Mereka akhirnya kembali mampu memenangi pertandingan Piala Dunia setelah sempat tertinggal, sesuatu yang terakhir kali mereka lakukan pada edisi 1966.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen
Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia