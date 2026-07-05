Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Romelu Lukaku menjadi andalan Belgia saat menghadapi Amerika Serikat pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium. (Instagram @belgianreddevils)
JawaPos.com — Belgia lebih diunggulkan saat menghadapi Amerika Serikat pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium (Lumen Field), Selasa (7/7/2026) pukul 07.00 WIB.
Duel hidup-mati ini mempertemukan tuan rumah yang tampil impresif sepanjang turnamen dengan Setan Merah yang mengandalkan pengalaman pemain senior untuk melangkah ke perempat final.
Amerika Serikat datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 pada babak sebelumnya.
Hasil tersebut melanjutkan performa positif tim asuhan Mauricio Pochettino yang mampu menjuarai grup untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2010.
Meski demikian, kemenangan itu menyisakan kerugian besar.
Penyerang andalan Folarin Balogun dipastikan absen setelah menerima kartu merah kontroversial, padahal striker tersebut sudah mencetak tiga gol sepanjang turnamen.
Absennya Balogun diperkirakan mengurangi daya gedor Amerika Serikat. Christian Pulisic, Ricardo Pepi, dan Weston McKennie harus memikul tanggung jawab lebih besar untuk membongkar pertahanan Belgia.
Bermain di depan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Amerika Serikat. Atmosfer Seattle Stadium diperkirakan memberi dorongan moral tambahan agar mereka mampu mengakhiri catatan kurang baik di fase gugur Piala Dunia.
Baca Juga:Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Belgia memastikan tiket ke babak 16 besar dengan cara dramatis. Sempat tertinggal dua gol dari Senegal, tim asuhan Rudi Garcia bangkit dan menang 3-2 melalui babak perpanjangan waktu.
Kemenangan tersebut menunjukkan mental bertanding Belgia masih sangat kuat. Pengalaman para pemain senior kembali menjadi pembeda ketika tim berada dalam situasi sulit.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Australia vs Mesir: Bursa Taruhan Unggulkan The Pharaohs, Opta Hanya Jagokan Socceroos 46 Persen
Prediksi Skor Argentina vs Tanjung Verde: Bursa Taruhan Jagokan Albiceleste, Opta Beri Peluang Menang Lebih dari 80 Persen
Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Menanti Kejutan Satu-satunya Wakil Asia