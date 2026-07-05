Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

JawaPos.com — Belgia lebih diunggulkan saat menghadapi Amerika Serikat pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium (Lumen Field), Selasa (7/7/2026) pukul 07.00 WIB.

Duel hidup-mati ini mempertemukan tuan rumah yang tampil impresif sepanjang turnamen dengan Setan Merah yang mengandalkan pengalaman pemain senior untuk melangkah ke perempat final.

Bisakah Amerika Serikat Mengatasi Absennya Balogun? Amerika Serikat datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 pada babak sebelumnya.

Hasil tersebut melanjutkan performa positif tim asuhan Mauricio Pochettino yang mampu menjuarai grup untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2010.

Meski demikian, kemenangan itu menyisakan kerugian besar.

Penyerang andalan Folarin Balogun dipastikan absen setelah menerima kartu merah kontroversial, padahal striker tersebut sudah mencetak tiga gol sepanjang turnamen.

Absennya Balogun diperkirakan mengurangi daya gedor Amerika Serikat. Christian Pulisic, Ricardo Pepi, dan Weston McKennie harus memikul tanggung jawab lebih besar untuk membongkar pertahanan Belgia.

Bermain di depan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Amerika Serikat. Atmosfer Seattle Stadium diperkirakan memberi dorongan moral tambahan agar mereka mampu mengakhiri catatan kurang baik di fase gugur Piala Dunia.

Pengalaman Belgia Jadi Modal Utama Belgia memastikan tiket ke babak 16 besar dengan cara dramatis. Sempat tertinggal dua gol dari Senegal, tim asuhan Rudi Garcia bangkit dan menang 3-2 melalui babak perpanjangan waktu.