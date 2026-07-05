Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

JawaPos.com - Pertandingan besar di Piala Dunia 2026 akan menyuguhkan duel Brasil vs Norwegia. Keduanya akan bertarung di babak 16 besar di MetLife Stadium, East Rutherford, Amerika Serikat, Senin (6/7) dini hari WIB.

Jelang pertandingan, banyak pihak menjagokan Brasil bakal keluar sebagai pemenang. Mereka menyimpulkan nama besar Selecao di pentas internasional sudah cukup bagi Vinicius Junior dkk dapat mengatasi skuad Vikings di pertandingan tersebut.

Namun, jangan lupakan bahwa Norwegia ternyata memiliki statistik apik dalam keikutsertaan di Piala Dunia 2026. Mereka melaju ke babak 16 besar melalui perjuangan heroik tanpa kenal lelah.

Perjalanan dimulai melalui fase Grup I saat menaklukkan Irak (4-1), kemudian menang atas Senegal (3-2), meski harus mengakui ketangguhan Prancis 1-4. Fakta itu membuat Norwegia keluar sebagai runner-up.

Namun, di babak 32 besar, Norwegia masih tetap menunjukkan kelasnya sebagai kuda hitam yang patut diperhitungkan. Mereka mengatasi Pantai Gading (2-1) hingga berhak menantang tim Samba.

Selain itu, dalam kurun 28 tahun setelah satu-satunya pertemuan mereka sebelumnya di Piala Dunia, Norwegia ternyata memiliki rekor pertemuan apik kontra Brasil.

Rekor Pertemuan Brasil vs Norwegia 1988: Norwegia 1 - 1 Brasil (Persahabatan)

1997: Norwegia 4 - 2 Brasil (Persahabatan)

1998: Norwegia 2 - 1 Brasil (Piala Dunia)

2006: Norwegia 1 - 1 Brasil (Persahabatan)

Fakta itu menjelaskan bahwa Norwegia belum pernah mengalami kekalahan dalam empat perjumpaan kontra Brasil. Sejarah itu disinyalir bisa menjadi pemicu Erling Haaland dkk kembali melanjutkan tren apik saat menghadapi tarian Samba di babak 16 besar Piala Dunia 2026.