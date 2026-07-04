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Hendra, Antara
Minggu, 5 Juli 2026 | 06.59 WIB

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Selebrasi kapten Inggris, Harry Kane, usai merobek gawang RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi Inggris vs Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Bursa taruhan jagokan Three Lions, tetapi Azteca bisa jadi ancaman besar. (Dok. England FA) - Image

Selebrasi kapten Inggris, Harry Kane, usai merobek gawang RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi Inggris vs Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Bursa taruhan jagokan Three Lions, tetapi Azteca bisa jadi ancaman besar. (Dok. England FA)

JawaPos.com – Inggris masih menjadi favorit di mayoritas bursa taruhan dunia. Namun, Three Lions harus menaklukkan Stadion Azteca yang angker bagi tim tamu, sementara Meksiko datang dengan rekor empat kemenangan tanpa kebobolan di Piala Dunia 2026.

Mayoritas bursa taruhan dunia masih menjagokan Inggris. Akan tetapi, performa sempurna Meksiko serta atmosfer Azteca membuat banyak analis meyakini pertandingan bakal berlangsung jauh lebih ketat dibanding prediksi di atas kertas.

Jadwal Pertandingan Inggris vs Meksiko

Kompetisi: Piala Dunia 2026

Babak: 16 Besar

Pertandingan: Inggris vs Meksiko

Stadion: Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko

Hari, tanggal: Senin, 6 Juli 2026

Kick-off: 07.00 WIB

Siaran langsung dan live streaming: TVRI, TVRI Sport, MaxStream, dan Folaplay

Bursa Taruhan Dunia Jagokan Three Lions

Berdasarkan AI Probability Oddschecker yang mengompilasi data dari 24 bookmaker Inggris, peluang kemenangan Inggris mencapai 48 persen. Peluang hasil imbang berada di angka 27 persen, sedangkan Meksiko memiliki peluang 25 persen.

Editor: Hendra
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