Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

JawaPos.com – Inggris masih menjadi favorit di mayoritas bursa taruhan dunia. Namun, Three Lions harus menaklukkan Stadion Azteca yang angker bagi tim tamu, sementara Meksiko datang dengan rekor empat kemenangan tanpa kebobolan di Piala Dunia 2026.

Mayoritas bursa taruhan dunia masih menjagokan Inggris. Akan tetapi, performa sempurna Meksiko serta atmosfer Azteca membuat banyak analis meyakini pertandingan bakal berlangsung jauh lebih ketat dibanding prediksi di atas kertas.

Jadwal Pertandingan Inggris vs Meksiko Kompetisi: Piala Dunia 2026

Babak: 16 Besar

Pertandingan: Inggris vs Meksiko

Stadion: Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko

Hari, tanggal: Senin, 6 Juli 2026

Kick-off: 07.00 WIB

Siaran langsung dan live streaming: TVRI, TVRI Sport, MaxStream, dan Folaplay