Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

JawaPos.com - Anthony Taylor ditunjuk FIFA untuk memimpin pertandingan Portugal melawan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium (AT&T Stadium), Selasa (7/7) pukul 02.00 WIB. Penunjukan wasit asal Inggris itu langsung menarik perhatian karena memiliki sejumlah catatan kontroversial saat memimpin laga yang melibatkan Spanyol maupun Portugal di turnamen besar.

Siapa Anthony Taylor dan Seberapa Berpengalaman? Anthony Taylor merupakan wasit asal Inggris yang telah memimpin pertandingan Premier League sejak musim 2010/2011. Ia menyandang lisensi wasit FIFA sejak 2013 dan kini menjadi salah satu pengadil lapangan paling berpengalaman di Eropa.

Laga Portugal kontra Spanyol menjadi pertandingan ketiganya di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Taylor telah memimpin duel Uzbekistan melawan Kolombia serta Senegal menghadapi Irak pada fase sebelumnya.

Dalam pertandingan nanti, Taylor akan didampingi dua asisten senegaranya, Gary Beswick dan Adam Nunn. Sementara Felix Zwayer dari Jerman bertugas sebagai wasit keempat dan Robert Kempter menjadi wasit cadangan.

Rekam Jejak Kontroversial Bersama Timnas Spanyol Penunjukan Anthony Taylor kembali mengingatkan publik pada insiden kontroversial saat perempat final Euro 2024 antara Spanyol melawan Jerman. Ketika itu ia tidak memberikan penalti meski bola terlihat mengenai tangan Marc Cucurella di kotak terlarang.

Belakangan, laporan Komite Wasit UEFA menyimpulkan insiden tersebut seharusnya berbuah penalti untuk Jerman. Meski demikian, Spanyol tetap lolos setelah menang 2-1 lewat gol Mikel Merino pada babak perpanjangan waktu.

Kontroversi lain terjadi pada final UEFA Nations League 2021. Taylor mengesahkan gol kemenangan Kylian Mbappe meski sebelumnya berada dalam posisi offside, dengan alasan sentuhan Eric Garcia dianggap memulai fase permainan baru.

Keputusan tersebut menuai perdebatan luas karena membawa Prancis menang 2-1 atas Spanyol. Bahkan, interpretasi aturan offside kemudian mengalami perubahan setelah pertandingan tersebut.

Portugal Juga Pernah Merasakan Keputusan Taylor Portugal juga memiliki pengalaman kurang menyenangkan bersama Anthony Taylor. Pertemuan terakhir mereka terjadi pada fase grup Euro 2020 saat Selecao tumbang 2-4 dari Jerman.