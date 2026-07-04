Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

JawaPos.com – Mayoritas bursa taruhan dunia dan superkomputer Opta sama-sama menjagokan Brasil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Namun, Selecao memiliki catatan buruk karena belum pernah mengalahkan Norwegia dalam empat pertemuan.

Mayoritas bursa taruhan internasional menjagokan Brasil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Namun, superkomputer Opta memperkirakan laga ini tidak akan semudah yang dibayangkan.

Pertandingan yang digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu (5/7), mempertemukan dua tim yang sama-sama sedang berada dalam performa terbaiknya. Brasil mulai menemukan ritme permainan di bawah Carlo Ancelotti, sementara Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Pantai Gading dan membawa rekor apik melawan Selecao.

Berdasarkan simulasi 25.000 pertandingan yang dijalankan Opta Supercomputer melalui The Analyst, Brasil memiliki peluang menang sebesar 53,6 persen dalam waktu normal. Norwegia diberi peluang menang 22,4 persen, sedangkan kemungkinan laga berakhir imbang mencapai 24 persen. Peluang Brasil lolos ke perempat final meningkat menjadi 65,6 persen setelah memperhitungkan kemungkinan perpanjangan waktu dan adu penalti.

Kecenderungan tersebut sejalan dengan pasar taruhan internasional. Sejumlah operator besar seperti Bet365 masih menempatkan Brasil sebagai favorit dengan harga sekitar -190 hingga -200, sedangkan Norwegia berada di kisaran +500. Meski demikian, selisih tersebut tidak sebesar laga Prancis kontra Paraguay sehingga menunjukkan pasar tetap memberi peluang bagi Norwegia untuk menciptakan kejutan.

Fakta Menarik Brasil vs Norwegia • Brasil belum pernah mengalahkan Norwegia dalam empat pertemuan sebelumnya.

• Norwegia menang dua kali dan dua laga lainnya berakhir imbang.

• Kekalahan paling dikenang Brasil terjadi pada Piala Dunia 1998 dengan skor 1-2.

• Brasil baru kebobolan satu gol sepanjang Piala Dunia 2026.