Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

Vinicius Junior menjadi salah satu andalan Brasil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pemain Brasil dan Norwegia akan kembali berduel pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey. Mayoritas bursa taruhan dunia dan superkomputer Opta lebih mengunggulkan Selecao untuk melaju ke perempat final.(Dok. @Brasil)
JawaPos.com – Mayoritas bursa taruhan dunia dan superkomputer Opta sama-sama menjagokan Brasil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Namun, Selecao memiliki catatan buruk karena belum pernah mengalahkan Norwegia dalam empat pertemuan.
Mayoritas bursa taruhan internasional menjagokan Brasil saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Namun, superkomputer Opta memperkirakan laga ini tidak akan semudah yang dibayangkan.
Pertandingan yang digelar di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu (5/7), mempertemukan dua tim yang sama-sama sedang berada dalam performa terbaiknya. Brasil mulai menemukan ritme permainan di bawah Carlo Ancelotti, sementara Norwegia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan Pantai Gading dan membawa rekor apik melawan Selecao.
Berdasarkan simulasi 25.000 pertandingan yang dijalankan Opta Supercomputer melalui The Analyst, Brasil memiliki peluang menang sebesar 53,6 persen dalam waktu normal. Norwegia diberi peluang menang 22,4 persen, sedangkan kemungkinan laga berakhir imbang mencapai 24 persen. Peluang Brasil lolos ke perempat final meningkat menjadi 65,6 persen setelah memperhitungkan kemungkinan perpanjangan waktu dan adu penalti.
Kecenderungan tersebut sejalan dengan pasar taruhan internasional. Sejumlah operator besar seperti Bet365 masih menempatkan Brasil sebagai favorit dengan harga sekitar -190 hingga -200, sedangkan Norwegia berada di kisaran +500. Meski demikian, selisih tersebut tidak sebesar laga Prancis kontra Paraguay sehingga menunjukkan pasar tetap memberi peluang bagi Norwegia untuk menciptakan kejutan.
Baca Juga:Jersey Norwegia Langka! Seragam Merah Landslaget Laris Manis Usai Lolos 16 Besar Piala Dunia 2026
• Brasil belum pernah mengalahkan Norwegia dalam empat pertemuan sebelumnya.
• Norwegia menang dua kali dan dua laga lainnya berakhir imbang.
• Kekalahan paling dikenang Brasil terjadi pada Piala Dunia 1998 dengan skor 1-2.
• Brasil baru kebobolan satu gol sepanjang Piala Dunia 2026.
• Pemenang laga ini akan melaju ke babak perempat final menghadapi pemenang duel Portugal kontra Spanyol.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar