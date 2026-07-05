Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane

JawaPos.com - Hanya dua tim yang mampu mengalahkan Meksiko dalam 89 pertandingan kompetitif di Estadio Azteca sejak 1966. Yakni Kosta Rika (2001) dan Honduras (2013). Selebihnya, El Tri -julukan Meksiko- telah meraih 70 kemenangan dan 17 hasil imbang.

Nah, Inggris berpeluang menjadi tim ketiga yang merusak 'kesakralan' stadion legendaris tersebut. Itu bisa terjadi saat kedua tim bertemu pada babak 16 Besar Piala Dunia 2026, Senin (6/7) esok (siaran langsung TVRI pukul 07.00 WIB).

Namun, tantangan The Three Lions alias Tiga Singa -julukan Inggris- tidaklah mudah. Selama menjalani 10 pertandingan Piala Dunia di Azteca, El Tri belum sekalipun terkalahkan. Sebaliknya, Inggris justru membawa kenangan pahit.

Ini akan menjadi penampilan pertama mereka di sana sejak kalah 1-2 dari Argentina pada perempat final Piala Dunia 1986. Ketika itu Diego Maradona mencetak "Gol Tangan Tuhan" dan "Goal of the Century" melewati 5 pemain.

Altitude Jadi Senjata El Tri Meski begitu, faktor yang paling mengkhawatirkan bagi tim tamu yang bermain di Estadio Azteca sebenarnya bukanlah skuad Meksiko. Akan tetapi, kondisi Mexico City yang ada pada ketinggian sekitar 2.240 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tersebut membuat kadar oksigen lebih rendah, sehingga pemain lebih cepat lelah.

Idealnya, tim-tim yang akan bermain di sana harus beradaptasi sekitar dua minggu. Namun, hal itu jelas tidak bisa dilakukan, karena Inggris bahkan baru mengakhiri laga 32 Besar pada Rabu (1/7) lalu. Opsi lain adalah datang sedekat mungkin dengan jam pertandingan, saat tubuh belum sepenuhnya merasakan dampak penuh dari altitude.

Namun, aturan FIFA yang mengharuskan tim datang beberapa hari sebelum laga, memaksa Inggris tidak bisa menjalankan strategi tersebut.

"Saran yang kami terima adalah datang 10 hari lebih awal, atau datang pada hari pertandingan, tetapi itu tidak diizinkan FIFA," kata Tuchel dikutip dari The Guardian. "Jadi ini jelas kerugian bagi kami."

Sama-sama Percaya Diri Meski paham bermain di Mexico City tidak mudah, Inggris menolak menjadikan Azteca maupun altitude sebagai alasan.