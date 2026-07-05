Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

Jude Bellingham (10) dan Harry Kane akan menghadapi ujian kontra Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@judebellingham)
JawaPos.com - Inggris siap menghadapi ujian serius dalam perjalanan mereka di Piala Dunia 2026. The Three Lions alias 3 singa itu akan menghadapi tuan rumah, Meksiko, di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca, Mexico City, Senin (6/7) pagi WIB.
Berdasarkan ulasan pengamat, Inggris mungkin lebih diunggulkan untuk memenangi laga tersebut. Akan tetapi, skuad asuhan Thomas Tuchel tetap menghadapi dilema jelang pertarungan. Bukan karena masalah nonteknis seperti cedera pemain, tapi lebih kepada pengaruh luar yang membuat persiapan 3 singa sedikit terganggu.
Di laga itu, Inggris akan menghadapi tekanan luar biasa dari tuan rumah, di mana suporter Meksiko akan memadati Azteca.
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Selain itu, Meksiko begitu dominan ketika bermain di Azteca. El Tri total bermain di sana sebanyak 89 pertandingan. Rinciannya adalah 70 kemenangan, 17 imbang, dan hanya menelan 2 kekalahan.
Artinya, hanya ada dua tim yang bisa menaklukkan Azteca, dan sayangnya itu bukan Inggris. Di stadion dengan ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut itu, hanya Kosta Rika (2001) dan Honduras (2013) yang mampu menaklukkan Meksiko.
Fakta lain yang dapat merusak persiapan Inggris adalah kabar terbongkarnya kasus doping yang melanda 8 pemain Tunisia. Dan, kabar itu bisa berdampak kepada persiapan Inggris secara tidak langsung.
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Namun, tim asuhan Thomas Tuchel berhasil melewati momen menegangkan untuk mengalahkan RD Kongo 2-1 dalam laga babak 32 besar. Kemenangan itu dipercaya sedikit menambah rasa kepercayaan mereka sebelum menghadapi Meksiko.
Sementara perjalanan gemilang tuan rumah berlanjut dengan kemenangan 2-0 atas Ekuador yang tampil di bawah standar.
Pub-pub di Inggris akan menyediakan minuman bagi para penggemar hingga Senin (6/7) pagi, dan para pendukung Three Lions di Amerika Utara sekarang menyambut baik laga itu setelah kemenangan menegangkan kontra RD Kongo.
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