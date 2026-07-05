Pilih AI atau Prediksi Dukun? Berikut Tim yang Berpotensi Juara Piala Dunia 2026

Tendangan akrobatik Olise saat melawan Swedia. Mayoritas bursa taruhan dunia dan superkomputer Opta kompak menjagokan Prancis saat menghadapi Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Equipedefrance)
JawaPos.com - Babak 32 besar Piala Dunia 2026 telah berakhir, menyisakan hanya 16 tim yang berpeluang meraih trofi juara - atau bintang lainnya - di lambang mereka.
Penambahan jumlah peserta turnamen dari 32 negara menjadi 48 negara menghasilkan babak grup yang lebih menegangkan dan babak gugur tambahan ini ternyata masih sesuai dengan ekspektasi. Babak 32 besar perdana ini menampilkan beberapa pertandingan yang menarik, di mana Argentina harus bermain hingga perpanjangan waktu melawan Tanjung Verde, Belanda tersingkir oleh Maroko, dan Jerman dikalahkan Paraguay.
Kanada, Mesir, dan Norwegia juga memenangkan pertandingan babak knock-out pertama Piala Dunia kali ini, sementara 10 dari 16 pertandingan ditentukan melalui adu penalti atau gol kemenangan dari menit ke-85 dan seterusnya. Jika babak selanjutnya mendekati tingkat drama ini, para penggemar akan menikmati perjalanan yang mengasyikkan.
Jadi, dengan tim-tim yang telah dikonfirmasi ke babak 16 besar, beberapa pertandingan menarik telah disiapkan. Namun, dengan tidak terduganya Piala Dunia edisi kali ini, maka memprediksi apa yang akan terjadi di babak gugur mendatang menjadi sangat sulit. Dengan mempertimbangkan hal itu, kami telah meminta bantuan Grok AI untuk memberikan penilaiannya, hasil demi hasil.
Sejauh babak 16 besar, Argentina dan Prancis adalah satu-satunya tim yang diprediksi akan menang dengan mudah, dengan kemenangan rutin melawan Mesir dan Paraguay. Dua dari tuan rumah bersama diperkirakan akan lolos ke perempat final, di mana Amerika Serikat diprediksi akan mengalahkan Belgia 2-1 di Seattle. Sementara upaya Inggris untuk meraih bintang kedua diperkirakan akan berakhir dengan adu penalti di tangan Meksiko.
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Sementara itu, Grok percaya bahwa turnamen impian tuan rumah bersama lainnya, Kanada, akan berakhir di babak ini, dengan Maroko diperkirakan akan mengalahkan mereka dengan kemenangan 2-1 di Houston. Di tempat lain, Spanyol diperkirakan akan mengakhiri upaya Cristiano Ronaldo di Piala Dunia, dan Swiss siap mengalahkan Kolombia melalui adu penalti. Sedangkan Brasil diperkirakan akan lolos dari kekalahan tipis melawan Norwegia.
Jadwal Pertandingan Hasil
Paraguay vs Prancis Prancis menang 3-0
Kanada vs Maroko Maroko menang 2-1
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