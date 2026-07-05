Profil Azzedine Ounahi, Dinamo Serangan Maroko Siap Bikin Mbappe dan Prancis Kelabakan di Perempat Final Piala Dunia 2026!

Azzedine Ounahi merayakan gol setelah membawa Maroko menang 3-0 atas Kanada dan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedumaroc)
JawaPos.com — Azzedine Ounahi menjadi sorotan setelah membawa Maroko melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kanada 3-0 di Houston.
Gelandang berusia 26 tahun itu mencetak dua gol dan kini bersiap memimpin Singa Atlas menghadapi Prancis yang diperkuat Kylian Mbappe pada laga perempat final di Boston Stadium, Foxborough, Jumat (10/7/2026).
Maroko kembali menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan baru sepak bola dunia.
Setelah mencatat sejarah pada Piala Dunia 2022, Singa Atlas kembali melangkah ke delapan besar berkat penampilan impresif para pemainnya, terutama Ounahi yang tampil sebagai pembeda.
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Azzedine Ounahi menjadi aktor utama kemenangan Maroko atas Kanada pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, gelandang kreatif tersebut membuka keunggulan sebelum mencetak gol keduanya menjelang pertandingan usai.
Satu gol tambahan dari Soufiane Rahimi memastikan kemenangan 3-0 sekaligus mengantar Maroko ke perempat final.
Penampilan Ounahi menunjukkan perkembangan besar karena kini tidak hanya piawai mengatur ritme permainan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi langsung lewat gol.
Performa tersebut membuat lini tengah Maroko semakin sulit ditebak. Kehadirannya menjadi ancaman karena mampu muncul dari lini kedua sekaligus menyelesaikan peluang dengan tenang.
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