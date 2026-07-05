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Andika Rachmansyah
Minggu, 5 Juli 2026 | 16.30 WIB

Maroko Tantang Prancis di Perempat Final Piala Dunia 2026, Berikut Jadwalnya!

Perayaan skuad Maroko usai mengalahkan Kanada. (FIFA) - Image

Perayaan skuad Maroko usai mengalahkan Kanada. (FIFA)

JawaPos.com - Timnas Maroko akan duel melawan Prancis di babak perempat final Piala Dunia 2026. Berikut jadwal laga pamungkas tersebut.

Kedua tim mengamankan tiket perempat final setelah bungkam masing-masing lawannya di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Maroko menumbangnkan tuan rumah Kanada, sementara Prancis bungkam Paraguay.

Maroko mengalahkan Kanada di Stadion Houston, Amerika Serikat, Minggu (5/7) dini hari WIB. Singa Atlas -julukan Timnas Maroko- menang dengan skor 3-0 lewat gol Azzedine Ounahi (50’, 82’) dan Soufiane Rahimi (90+8’).

Maroko belum pernah menelan kekalahan di Piala Dunia 2026. Singa Atlas hanya mencatatkan satu imbang saat melawan Brasil di fase grup. Sisanya, tim arahan Mohamed Ouahbi itu selalu meraih poin penuh.

Skuad Singa Atlas menjaga nama baik benua Afrika. Maroko menjadi tim pertama yang melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Satu wakil lainnya adalah Mesir yang akan melawan Argentina di babak 16 besar.

Beralih ke Prancis, tim berjulukkan Les Bleus itu menang susah payah atas Paraguay di Stadion Philadelphia, Minggu (5/7) pagi WIB. Tim asuhan Didier Deschamps itu kesulitan untuk menembus perthananan disiplin La Albirroja -julukan Timnas Paraguay.

Hingga akhirnya, Prancis memecah kebuntuan setelah mendapat hadiah penalti pada menit ke-70. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa Les Bleus melaju ke babak perempat final.

Kemenangan atas Paraguay membuat Prancis semakin perkasa. Sama seperti Maroko, mereka juga belum mencicipi kekalahan. Namun bedanya, Les Bleus selalu meraih poin penuh dalam lima pertandingannya di Piala Dunia 2026 dan baru kebobolan dua gol.

Kini, dua tim yang memiliki catatan positif itu akan berjumpa di babak perempat final. Duel Prancis vs Maroko sekaligus menjadi pertempuran negara raksasa benua Eropa dan Afrika.

Editor: Banu Adikara
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