Hasil Paraguay vs Prancis 0-1 di Piala Dunia 2026: Penalti Mbappe Loloskan Les Bleus ke Perempat Final

Kylian Mbappe mencetak gol penalti yang memastikan kemenangan 1-0 Prancis atas Paraguay sekaligus mengantar Les Bleus melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com — Prancis memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar di Philadelphia Stadium, Philadelphia, Minggu (5/7/2026) dini hari WIB.
Gol semata wayang Kylian Mbappe melalui eksekusi penalti pada menit ke-70 mengakhiri perlawanan sengit Paraguay sekaligus membawa Les Bleus menghadapi Maroko di babak berikutnya.
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Prancis tampil dominan sejak awal pertandingan, tetapi disiplin pertahanan Paraguay membuat Les Bleus kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang babak pertama.
Alhasil, skor 0-0 bertahan hingga turun minum meski penguasaan bola lebih banyak dikuasai tim asuhan Didier Deschamps.
Serangan Prancis lebih sering berakhir dengan sepak pojok. Dari salah satu situasi tersebut, Jules Kounde sempat melepaskan tembakan, tetapi bola masih tepat mengarah ke pelukan kiper Paraguay, Orlando Gill.
Rapatnya pertahanan Paraguay memaksa Prancis mencoba peruntungan melalui tembakan jarak jauh.
Manu Kone dan Adrien Rabiot bergantian melepaskan sepakan dari luar kotak penalti, namun keduanya belum mampu mengancam gawang lawan karena masih melenceng dari sasaran.
Paraguay tampil disiplin sepanjang 45 menit pertama.
Gustavo Gomez dan Omar Alderete berhasil mengoordinasikan lini belakang dengan baik sehingga Mbappe, Ousmane Dembele, hingga Michael Olise kesulitan memperoleh ruang di area berbahaya.
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