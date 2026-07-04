Thomas Tuchel Berharap Karma Baik "Tangan Tuhan", Inggris Mengingat Luka di Stadion Azteca Meksiko

JawaPos.com - Stadion Azteca, Mexico City punya kenangan tersendiri bagi timnas Inggris. Stadion yang akan jadi venue babak 16 Besar melawan tuan rumah Meksiko itu, pernah menggoreskan luka dalam bagi Three Lions.

Tepatnya pada Piala Dunia 1986, dalam pertandingan perempat final melawan Argentina.

Inggris saat itu kalah dengan skor 1-2 karena dua gol paling dikenal di dunia dari legenda Argentina Diego Maradona. Yang satu gol paling kontroversial yang dikenal dengan 'Tangan Tuhan'.

Sisanya adalah saat Maradona meliuk-liuk melewati beberapa pemain Inggris hingga akhirnya mencetak gol. Dua gol yang menghentikan langkah Inggris di Piala Dunia 1986.

Nah, pelatih Inggris Thomas Tuchel yakin ada takdir tuhan yang membawa Inggris kembali ke Stadion Azteca. Dia menyebut bakal ada karma baik bagi Inggris karena gol kontroversial 'Tangan Tuhan' 40 tahun yang lalu.

''Kami akan mendapatkan (kemenangan) kembali. Karma akan kembali. Kami akan membalikkan keadaan,'' tegasnya seperti dikutip ESPN.

Tuchel masih berusia 13 tahun pada Piala Dunia 1986. Namun, sama seperti halnya masyarakat Inggris lainnya, gol kontroversial Maradona membuat mereka masih menyimpan dendam sampai sekarang.