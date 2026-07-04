FIFA Urung Ubah Jadwal Inggris vs Meksiko di Piala Dunia 2026, Kick-off Tetap Sesuai Sesuai Rencana Awal

Pemain Timnas Meksiko merayakan kemenangan 2-0 atas Ekuador yang mengantarkan El Tri menunggu pemenang laga Inggris kontra RD Kongo di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - FIFA memutuskan untuk tidak mengubah jadwal kick-off pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Inggris vs Meksiko. Laga pamungkas itu dipastikan tetap berlangsung sesuai rencana awal.
Pertandingan Inggris kontra Meksiko dijadwalkan berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City, pada Senin (6/7/2026) dengan kick-off pukul 07.00 WIB. Laga tersebut sangat krusial bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket lolos ke babak 16 besar.
Sebelumnya, muncul wacana untuk memajukan waktu kick-off pertandingan Inggris kontra Meksiko pada pukul 12.00 waktu setempat. Wacana tersebut muncul karena prakiraan cuaca menunjukkan kemungkinan terjadinya badai petir pada waktu tersebut.
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FIFA pun disebut telah menggelar pembicaraan dengan Federasi Sepak Bola Inggris (FA) dan Federasi Sepak Bola Meksiko terkait usulan memajukan jadwal kick-off tersebut. FIFA sendiri tidak memberikan penjelasan alasan di balik usulan perubahan jadwal tersebut.
Sumber BBC Sport bahkan menyebut FIFA sebenarnya sudah bersiap menjadwal ulang pertandingan dan mengumumkannya secara resmi. Namun, rencana tersebut memicu kemarahan dari pihak Inggris maupun Meksiko. Federasi Sepak Bola Inggris kemudian meminta waktu untuk mempelajari prakiraan cuaca secara lebih rinci.
Menurut laporan BBC Sport, Federasi Sepak Bola Inggris dan Meksiko kompak menyoroti dampak dari perubahan jadwal kick-off. Kedua federasi tersebut menilai kalau perubahan tersebut akan mengganggu persiapan pemain, perjalanan suporter, hingga berbagai aspek logistik dalam penyelenggaraan pertandingan sebesar ini.
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Hingga pada akhirnya, pertandingan babak 16 besar antara Inggris kontra Meksiko tetap berlangsung sesuai jadwal semula yakni dengan kick-off pukul 18.00 waktu setempat atau 07.00 WIB. Berdasarkan regulasi, FIFA memiliki kewenangan penuh untuk membatalkan, menjadwalkan ulang, atau memindahkan lokasi pertandingan berdasarkan pertimbangannya sendiri.
Pelatih Meksiko, Javier Aguirre, sempat kesal sebelum akhirnya dipastikan pertandingan tersebut tetap sesuai jadwal. Aguirrre menilai persiapan timnya akan terganggu jika kick-off pertandingan tersebut dimajukan dari jadwal awal.
"Kami harus mengubah semuanya. Bukan berarti seluruh persiapan kami hancur, tetapi hampir seperti itu karena kami harus mengorbankan enam jam yang sebelumnya sudah dijadwalkan,” ujar Aguirre kepada Radio Grupo Formula.
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