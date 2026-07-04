8 Pemain Tunisia Gagal Tes Doping di Piala Dunia 2026, Inggris Bisa Terdampak Lawan Meksiko

Skuad Timnas Inggris saat melawan RD Kongo di Piala Dunia 2026. (England FA)
JawaPos.com - Sebuah negara peserta Piala Dunia 2026, Tunisia, diguncang setelah delapan pemain mereka gagal dalam tes doping, dan implikasinya dapat memengaruhi Inggris menjelang pertandingan babak 16 besar melawan Meksiko akhir pekan ini.
The Three Lions sudah tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan berat saat bertandang ke ibu kota tuan rumah, Meksiko, pada Minggu (5/7) malam waktu setempat atau Senin (6/7) pagi WIB.
El Tri telah memenangkan keempat pertandingan mereka sejauh ini tanpa kebobolan satu gol pun, menjadi negara pertama yang mencapai prestasi luar biasa itu sejak Italia pada 1990.
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Mereka juga memiliki rekor hanya kalah dua kali dalam 89 pertandingan sebelumnya di Estadio Azteca. Sementara ketinggian, panas, dan atmosfer yang tidak bersahabat - yang terakhir berpotensi membuat skuad Thomas Tuchel sulit tidur di malam hari - juga diperkirakan akan memainkan peran penting.
Namun, ada satu faktor lain yang harus mereka waspadai setelah satu negara diduga terkontaminasi makanan, yang mengakibatkan sebagian besar skuad mereka gagal dalam tes doping setelah tersingkir lebih awal dari turnamen.
Tunisia sudah tersingkir dari Piala Dunia setelah finis di posisi terbawah Grup F, menyusul kekalahan telak dari Swedia, Jepang, dan Belanda. Tim kecil Afrika ini juga memecat pelatih kepala, Sabri Lamouchi, setelah kekalahan 5-1 di pertandingan pembuka Piala Dunia dan menggantikannya dengan Herve Renard untuk dua pertandingan tersisa.
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Namun, itu bukanlah akhir dari masalah mereka di Amerika Serikat musim panas ini. Setiap pemain di Piala Dunia dapat dikenai tes doping acak selama turnamen dan menurut The Times, delapan anggota skuad Tunisia memiliki jejak obat terlarang clenbuterol dalam sampel mereka.
Clenbuterol, yang termasuk dalam daftar zat terlarang Badan Anti-Doping Dunia, digunakan untuk mengobati asma tetapi juga dapat membantu atlet membangun massa otot tanpa lemak dan membakar lemak tubuh. Terlepas dari temuan yang merugikan, delapan pemain Tunisia belum disebutkan namanya atau diskors karena para pejabat percaya bahwa keberadaan clenbuterol disebabkan oleh daging yang terkontaminasi.
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