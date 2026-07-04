Mengenal Erling Haaland, Predator Norwegia yang Produktif Bikin Gol

JawaPos.com - Hanya sedikit striker dalam sejarah sepak bola internasional yang mampu menggabungkan volume dan kecepatan mencetak gol seperti Erling Haaland.

Sejak menembus tim senior Norwegia, penyerang Manchester City ini telah mencetak rekor baru di negaranya. Dia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional saat masih berusia pertengahan dua puluhan.

Berikut adalah rincian lengkap rekor golnya untuk Norwegia, dari masa-masa awal di tim junior hingga statusnya sebagai salah satu striker paling ditakuti yang pernah mengenakan seragam merah.

Gol Erling Haaland untuk Tim Senior Norwegia Tahun Penampilan Gol

2019 2 0

2020 5 6

2021 8 6

2022 8 9