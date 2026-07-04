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Edi Yulianto
Sabtu, 4 Juli 2026 | 23.49 WIB

Mengenal Erling Haaland, Predator Norwegia yang Produktif Bikin Gol

Erling Haaland akan menjadi tumpuan Norwegia saat menghadapi Brasil pada babak 16 Besar Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium. (Instagram/@herrelandslaget) - Image

Erling Haaland akan menjadi tumpuan Norwegia saat menghadapi Brasil pada babak 16 Besar Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium. (Instagram/@herrelandslaget)

JawaPos.com - Hanya sedikit striker dalam sejarah sepak bola internasional yang mampu menggabungkan volume dan kecepatan mencetak gol seperti Erling Haaland.

Sejak menembus tim senior Norwegia, penyerang Manchester City ini telah mencetak rekor baru di negaranya. Dia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim nasional saat masih berusia pertengahan dua puluhan.

Berikut adalah rincian lengkap rekor golnya untuk Norwegia, dari masa-masa awal di tim junior hingga statusnya sebagai salah satu striker paling ditakuti yang pernah mengenakan seragam merah.

Gol Erling Haaland untuk Tim Senior Norwegia

Tahun    Penampilan    Gol

2019    2        0

2020    5        6

2021    8        6

2022    8        9

2023    6        6

Editor: Edi Yulianto
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