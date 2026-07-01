Erling Haaland Akui Brasil Favorit, Norwegia Punya Kenangan Manis Lawan Selecao di Piala Dunia

JawaPos.com - Erling Haaland mengakui Norwegia bukan tim unggulan saat menghadapi Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Meski demikian, penyerang Manchester City itu memastikan timnya akan memberikan perlawanan maksimal demi melanjutkan langkah di turnamen.

Norwegia memastikan tiket ke babak 16 besar setelah menaklukkan Pantai Gading dengan skor 2-1 pada babak 32 besar di AT&T Stadium, Rabu (2/7/2026) dini hari WIB.

Antonio Nusa membawa Norwegia unggul lebih dulu pada menit ke-39. Pantai Gading sempat menyamakan kedudukan melalui Amad Diallo pada menit ke-74 sebelum Haaland muncul sebagai pahlawan lewat gol kemenangan pada menit ke-86.

Kemenangan tersebut membawa Norwegia menantang Brasil yang lebih dulu memastikan tempat di babak 16 besar.

Menghadapi salah satu favorit juara, Haaland mengakui peluang timnya tidak besar. Namun, ia menegaskan Norwegia siap menghadapi tantangan tersebut.

"Peluangnya tipis. Bermain melawan Brasil di babak 16 besar adalah sesuatu yang harus kami hadapi," ujar Haaland seperti dikutip Sportsport.

Penyerang berusia 25 tahun itu mengatakan setiap pertandingan pada fase gugur akan berlangsung sangat sulit karena hanya dihuni tim-tim terbaik dunia.

"Sekarang kami akan menuju babak 16 besar. Akan ada tim-tim hebat dan itu tidak akan mudah. Saya tidak tahu apakah kami akan berhasil, tetapi kami telah mempersiapkan diri dengan sangat baik dan siap menghadapi tantangan itu," lanjutnya.

Norwegia Punya Kenangan Manis Meski Brasil lebih difavoritkan, Norwegia memiliki kenangan indah saat menghadapi Selecao di Piala Dunia.