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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 1 Juli 2026 | 15.42 WIB

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

Erling Haaland memimpin Timnas Norwegia menghadapi Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan misi mencetak sejarah baru dan menghapus kenangan pahit sejak 1994. (Instagram @herrelandslaget) - Image

Erling Haaland memimpin Timnas Norwegia menghadapi Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan misi mencetak sejarah baru dan menghapus kenangan pahit sejak 1994. (Instagram @herrelandslaget)

JawaPos.com — Timnas Norwegia akan menghadapi Timnas Brasil pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat, dengan membawa misi besar mengubah sejarah.

Dipimpin Erling Haaland, Norwegia berpeluang melaju ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya sekaligus membalas luka yang membekas sejak edisi 1994.

Mengapa Laga Brasil vs Norwegia Sarat Nilai Sejarah?

Pertemuan Brasil melawan Norwegia bukan sekadar duel dua tim kuat di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Laga ini menjadi pengulangan kisah panjang yang telah menghubungkan kedua negara selama lebih dari tiga dekade di panggung sepak bola dunia.

Bagi Norwegia, kesempatan kali ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar tiket menuju delapan besar.

Generasi yang dipimpin Erling Haaland membawa harapan satu bangsa untuk menembus batas yang belum pernah mereka lewati sepanjang sejarah keikutsertaan di Piala Dunia.

Kepercayaan diri Norwegia semakin meningkat setelah menyingkirkan Pantai Gading pada fase sebelumnya.

Kemenangan itu membuka jalan menuju salah satu pertandingan paling penting dalam sejarah sepak bola negara Skandinavia tersebut.

Menariknya, pertandingan melawan Brasil digelar di stadion yang menyimpan kenangan pahit bagi keluarga Haaland maupun publik Norwegia.

Editor: Banu Adikara
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