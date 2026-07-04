Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Erling Haaland Hentikan Selecao Lolos ke Perempat Final

JawaPos.com — Brasil menghadapi Norwegia pada babak 16 Besar Piala Dunia 2026 di New York New Jersey Stadium, Senin (6/7/2026) pukul 03.00 WIB.

Tim asuhan Carlo Ancelotti lebih diunggulkan melaju ke perempat final berkat kualitas skuad yang lebih merata, meski Norwegia datang dengan modal ketajaman Erling Haaland yang sudah mencetak lima gol sepanjang turnamen.

Bisakah Brasil Melanjutkan Performa Meyakinkan? Brasil memasuki fase gugur dengan kepercayaan diri tinggi setelah keluar sebagai juara Grup C. Selecao juga menunjukkan karakter kuat ketika bangkit dari ketertinggalan sebelum mengalahkan Jepang 2-1 pada laga terakhir fase grup.

Gol penentu Gabriel Martinelli pada menit-menit akhir menjadi bukti mental juara yang dimiliki Brasil. Tim racikan Carlo Ancelotti juga belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan utama Brasil. Hampir di setiap lini, mereka memiliki pemain berpengalaman yang terbiasa tampil di level tertinggi.

Vinicius Junior menjadi motor serangan yang paling berbahaya sepanjang turnamen.

Winger Real Madrid itu sudah mencatatkan 10 percobaan ke gawang lawan, sementara Matheus Cunha tampil efektif sebagai ujung tombak dengan pergerakan yang sulit dihentikan.

Mampukah Erling Haaland Membawa Norwegia Membuat Kejutan? Norwegia menorehkan sejarah dengan lolos ke babak 16 Besar sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia setelah mengalahkan Pantai Gading 2-1.