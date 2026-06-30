Prediksi Skor Prancis vs Swedia di Piala Dunia 2026: Les Bleus Punya Modal Kuat untuk Lolos ke Babak 16 Besar

Kylian Mbappe selebrasi saat Prancis vs Senegal. (FIFA)
JawaPos.com - Prancis akan menghadapi Swedia pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di MetLife Stadium, East Rutherford, Rabu (1/7/2026) pukul 04.00 WIB.
Duel ini diprediksi berlangsung menarik karena mempertemukan salah satu kandidat juara dengan tim yang lolos ke fase gugur sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik.
Les Bleus datang ke pertandingan ini dengan modal yang sangat meyakinkan. Tim asuhan Didier Deschamps berhasil menyapu bersih tiga laga di fase grup dan mengoleksi sembilan poin sempurna. Prancis juga tampil produktif dengan mencetak 10 gol serta hanya kebobolan dua kali.
Pada pertandingan terakhir fase grup, Prancis menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan Norwegia 4-1.
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Ousmane Dembele tampil sebagai bintang lewat torehan hattrick, sementara lini serang Prancis kembali memperlihatkan bahwa mereka tidak hanya bergantung pada Kylian Mbappe.
Produktivitas tersebut menjadi sinyal bahaya bagi Swedia. Selain memiliki Mbappe sebagai ujung tombak, Prancis juga mempunyai banyak pemain kreatif seperti Michael Olise, Desire Doue, hingga Dembele yang sedang berada dalam performa terbaiknya. Kedalaman skuad menjadi salah satu keunggulan terbesar Les Bleus dibandingkan tim peserta lainnya.
Di lini tengah, kombinasi Aurelien Tchouameni dan Adrien Rabiot diperkirakan kembali menjadi pilihan utama. Keduanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan permainan sekaligus membantu transisi dari bertahan ke menyerang.
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Sementara itu, sektor pertahanan Prancis juga diprediksi semakin solid dengan kembalinya William Saliba.
Bek Arsenal tersebut sebelumnya sempat diistirahatkan karena mengalami masalah pada punggung, namun kini diperkirakan sudah siap berduet bersama Dayot Upamecano di jantung pertahanan.
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