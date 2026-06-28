Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

JawaPos.com — Jerman berpeluang besar melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Paraguay pada fase 32 besar di Boston Stadium, Selasa (30/6/2026) pukul 00.00 WIB.

Tim asuhan Julian Nagelsmann datang dengan modal produktivitas tinggi, sedangkan Paraguay mengandalkan pertahanan disiplin untuk meredam agresivitas Der Panzer.

Laga ini diperkirakan berlangsung dengan dua pendekatan berbeda.

Jerman akan berusaha mendominasi penguasaan bola sejak menit awal, sementara Paraguay memilih menunggu peluang lewat serangan balik cepat dan organisasi pertahanan yang rapat.

Mengapa Jerman Lebih Diunggulkan? Jerman tampil sebagai juara Grup E setelah memperlihatkan kualitas menyerang yang sangat menjanjikan sepanjang fase grup.

Der Panzer membukukan kemenangan telak 7-1 atas Curacao, mengalahkan Pantai Gading 2-1, sebelum menutup fase grup dengan kekalahan tipis 1-2 dari Ekuador.

Meski kalah pada laga terakhir, performa secara keseluruhan tetap mengesankan.

Dalam lima pertandingan terakhir di semua ajang, Jerman mencatat empat kemenangan, satu kekalahan, serta menghasilkan 16 gol yang menunjukkan lini depan mereka sedang berada dalam performa terbaik.

Julian Nagelsmann memiliki banyak pilihan pemain kreatif. Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane, dan Kai Havertz mampu bergantian menjadi pembeda ketika menghadapi lawan yang memilih bertahan dalam.