Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 29 Juni 2026 | 21.46 WIB

Prediksi Skor Prancis vs Swedia di Piala Dunia 2026: Memburu Gol Kelima, Kylian Mbappe Bisa Jadi Pembeda

Kylian Mbappe merayakan salah satu dari dua golnya saat membawa Prancis menang 3-1 atas Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. (Instagram/@equipedefrance) - Image

Kylian Mbappe merayakan salah satu dari dua golnya saat membawa Prancis menang 3-1 atas Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. (Instagram/@equipedefrance)

JawaPos.com - Timnas Prancis akan menghadapi Swedia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi skor pertandingan tersebut akan diulas dalam artikel ini.

Prancis akan menantang Swedia di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu (1/7/2026) dengan kick-off pukul 04.00 WIB. Kemenangan menjadi hasil yang wajib diraih kedua tim demi mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar.

Prancis melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup I. Tim berjuluk Les Bleus itu tampil sempurna dengan mengoleksi sembilan poin, hasil dari tiga kemenangan melawan Senegal (3-1), Irak (3-0), dan Norwegia (4-1).

Sementara Swedia melangkah ke fase gugur dengan cukup susah payah. Tim asuhan Graham Potter itu lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad berjuluk Blagult itu finis peringkat ketiga Grup dengan raihan empat poin, hasil dari kemenangan atas Tunisia (5-1), imbang lawan Jepang (1-1), dan kalah dari Belanda (1-5).

Secara ranking, Prancis unggul sangat jauh atas Swedia. Les Bleus saat ini duduk di peringkat kedua dunia setelah menggeser Spanyol, sementara Blagult di peringkat ke-36 dunia.

Rekor Pertemuan Prancis vs Swedia

Prancis dan Swedia terbilang cukup rutin berjumpa, mengingat kedua tim berasal dari benua Eropa. Mengutip dari situs 11vs11, kedua kesebelasan sudah bertemu sebanyak 23 kali, baik dalam kompetisi resmi maupun laga uji coba.

Bicara rekor pertemuan, Prancis jauh lebih unggul atas Swedia. Dalam 23 pertemuan, Les Bleus total mencatat 12 kemenangan, lima imbang, dan enam kekalahan.

Prancis punya catatan manis dalam dua pertemuan terakhir melawan skuad Blagult dengan meraih kemenangan di ajang UEFA Nations League 2020/2021. Pada pertemuan pertama, Les Bleus menang 1-0 dan 4-2 di pertemuan kedua melawan Swedia.

Namun, hasil di pertemuan terakhir tidak bisa dijadikan tolok ukur. Apalagi, pertemuan itu terjadi enam tahun silam. Terlebih, skuad Swedia saat ini cukup kuat dengan dihuni beberapa nama anyar serta dikomandoi pelatih berkualitas, Graham Potter.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Tak Punya Mental Bertarung! Zlatan Ibrahimovic Kritik Keputusan Norwegia Istirahatkan Haaland di Laga Kontra Prancis - Image
Piala Dunia 2026

Tak Punya Mental Bertarung! Zlatan Ibrahimovic Kritik Keputusan Norwegia Istirahatkan Haaland di Laga Kontra Prancis

Minggu, 28 Juni 2026 | 18.19 WIB

Jadwal Babak 32 Besar Piala Dunia 2026: Argentina Lawan Tanjung Verde, Prancis Hadapi Swedia - Image
Piala Dunia 2026

Jadwal Babak 32 Besar Piala Dunia 2026: Argentina Lawan Tanjung Verde, Prancis Hadapi Swedia

Sabtu, 27 Juni 2026 | 21.26 WIB

Meski Cetak Hattrick untuk Timnas Prancis, Ousmane Dembele Lebih Suka Performanya Lawan Senegal dan Irak - Image
Piala Dunia 2026

Meski Cetak Hattrick untuk Timnas Prancis, Ousmane Dembele Lebih Suka Performanya Lawan Senegal dan Irak

Sabtu, 27 Juni 2026 | 20.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore