Prediksi Skor Prancis vs Swedia di Piala Dunia 2026: Memburu Gol Kelima, Kylian Mbappe Bisa Jadi Pembeda

JawaPos.com - Timnas Prancis akan menghadapi Swedia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi skor pertandingan tersebut akan diulas dalam artikel ini.

Prancis akan menantang Swedia di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Rabu (1/7/2026) dengan kick-off pukul 04.00 WIB. Kemenangan menjadi hasil yang wajib diraih kedua tim demi mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar.

Prancis melaju ke babak 32 besar dengan status juara Grup I. Tim berjuluk Les Bleus itu tampil sempurna dengan mengoleksi sembilan poin, hasil dari tiga kemenangan melawan Senegal (3-1), Irak (3-0), dan Norwegia (4-1).

Sementara Swedia melangkah ke fase gugur dengan cukup susah payah. Tim asuhan Graham Potter itu lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad berjuluk Blagult itu finis peringkat ketiga Grup dengan raihan empat poin, hasil dari kemenangan atas Tunisia (5-1), imbang lawan Jepang (1-1), dan kalah dari Belanda (1-5).

Secara ranking, Prancis unggul sangat jauh atas Swedia. Les Bleus saat ini duduk di peringkat kedua dunia setelah menggeser Spanyol, sementara Blagult di peringkat ke-36 dunia.

Rekor Pertemuan Prancis vs Swedia Prancis dan Swedia terbilang cukup rutin berjumpa, mengingat kedua tim berasal dari benua Eropa. Mengutip dari situs 11vs11, kedua kesebelasan sudah bertemu sebanyak 23 kali, baik dalam kompetisi resmi maupun laga uji coba.

Bicara rekor pertemuan, Prancis jauh lebih unggul atas Swedia. Dalam 23 pertemuan, Les Bleus total mencatat 12 kemenangan, lima imbang, dan enam kekalahan.

Prancis punya catatan manis dalam dua pertemuan terakhir melawan skuad Blagult dengan meraih kemenangan di ajang UEFA Nations League 2020/2021. Pada pertemuan pertama, Les Bleus menang 1-0 dan 4-2 di pertemuan kedua melawan Swedia.