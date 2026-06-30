Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

Luis Romo menjadi pahlawan kemenangan Meksiko setelah mencetak gol tunggal yang memastikan El Tri mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @miseleccionmx)
JawaPos.com - Timnas Meksiko akan menghadapi Ekuador di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi skor pertandingan tersebut akan diulas dalam artikel ini.
Duel Meksiko kontra Ekuador akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City, Meksiko, Rabu (1/7/2026) dengan kick-off pukul 08.00 WIB. Kemenangan menjadi hasil yang wajib diraih kedua tim demi mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar.
Meksiko yang menjadi salah satu tuan rumah melaju ke babak 32 besar dengan sempurna. Tim arahan Javier Aguirre itu keluar sebagai juara Grup A dengan mengemas nilai sempurna, sembilan. Mereka meyapu bersih tiga laga dengan kemenangan, atas Afrika Selatan (2-0), Korea Selatan (1-0), dan Republik Ceko (3-0).
Sementara Ekuador lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik dari Grup E. Tim berjulukan La Tri itu mengemas empat poin, hasil dari kemenangan atas Jerman (2-1), imbang lawan Curacao (0-0), dan kalah dari Pantai Gading (0-1).
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Bermain di hadapan publik sendiri, jelas menjadi keuntungan bagi skuad Meksiko. Dukungan penuh dari para fans tentu akan melecut semangat Raul Jimenez dan kawan-kawan. Namun mereka perlu waspada, karena Ekuador juga dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mengalahkan Jerman di laga terakhir Grup E.
Meksiko dan Ekuador sangat sering berjumpa. Melansir data dari 11vs11, kedua tim ini tercatat sudah bersua sebanyak 28 kali. Dari 28 pertemuan itu, La Tricolor -julukan Timnas Meksiko- mendominasi dengan meraih 17 kemenangan, tujuh imbang, dan hanya menelan empat kekalahan saja dari La Tri.
Meski demikian, tiga pertemuan terakhir kedua kesebelasan berakhir imbang. Jadi, bisa dibilang Meksiko dan Ekuador memiliki kekuatan yang cukup berimbang sehingga membuat jalannya pertandingan menarik untuk ditonton.
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Pertandingan ini tentu akan menjadi panggung pembuktian bagi tim tuan rumah. Meksiko yang tampil di depan publiknya sendiri tentu berambisi untuk melangkah jauh di Piala Dunia 2026.
Apalagi, Meksiko memiliki jam terbang yang lebih tinggi dibanding Ekuador. Mereka tercatat sudah tampil sebanyak 18 kali di Piala Dunia dan pencapaian terbaiknya adalah melaju ke babak perempat final pada tahun 1970 dan 1986. Sementara La Tri baru tampil dalam lima edisi dan pencapaian terbaiknya hanya menembus 16 besar.
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