Prediksi Skor Prancis vs Swedia di Piala Dunia 2026: Kylian Mbappe Siap Pimpin Les Bleus ke 16 Besar!

Kylian Mbappe diprediksi kembali menjadi andalan Prancis saat menghadapi Swedia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium. (Instagram @k.mbappe)
JawaPos.com — Prancis berpeluang besar mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Swedia pada babak 32 besar di MetLife Stadium, East Rutherford, Rabu (1/7/2026) pukul 04.00 WIB.
Berbekal rekor sempurna di fase grup, pasukan Didier Deschamps lebih diunggulkan dibanding Swedia yang lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik.
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Performa Prancis sepanjang fase grup menjadi salah satu yang paling meyakinkan di Piala Dunia 2026. Les Bleus menyapu bersih tiga pertandingan di Grup I dan mengoleksi sembilan poin untuk finis sebagai juara grup.
Senegal, Irak, dan Norwegia gagal menghentikan laju tim asuhan Didier Deschamps. Prancis juga tampil produktif dengan mencetak 10 gol dan hanya dua kali kebobolan.
Kemenangan 4-1 atas Norwegia pada laga terakhir semakin menegaskan kualitas lini serang mereka.
Ousmane Dembele mencuri perhatian setelah memborong tiga gol, membuktikan ancaman Prancis tidak hanya bertumpu pada Kylian Mbappe.
Kedalaman skuad menjadi salah satu kekuatan utama Les Bleus. Meski permainan tanpa bola masih menuai kritik, efektivitas penyelesaian akhir membuat mereka tetap menjadi kandidat kuat juara.
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Berbeda dengan calon lawannya, Swedia harus berjuang hingga laga terakhir untuk memastikan tempat di fase gugur. Tim racikan Graham Potter hanya mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan.
Swedia meraih kemenangan atas Tunisia, bermain imbang melawan Jepang, dan sempat dipermalukan Belanda dengan skor telak 1-5. Mereka menutup fase grup dengan catatan tujuh gol dan tujuh kali kebobolan.
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