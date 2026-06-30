Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

Erling Haaland menjadi andalan Norwegia saat menghadapi Pantai Gading pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di AT&T Stadium, Arlington. (Instagram @herrelandslaget)
JawaPos.com — Norwegia memburu tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Pantai Gading pada fase 32 besar di AT&T Stadium, Arlington, Rabu (1/7/2026) pukul 00.00 WIB.
Duel dua tim yang sama-sama tampil impresif di fase grup ini diprediksi berlangsung sengit, dengan Erling Haaland menjadi andalan Norwegia untuk menghentikan langkah wakil Afrika tersebut.
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Pantai Gading datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah untuk pertama kalinya berhasil menembus fase gugur Piala Dunia.
Tim racikan Emerse Fae mengoleksi enam poin dari tiga pertandingan melalui dua kemenangan dan satu kekalahan.
Les Elephants mengawali turnamen dengan kemenangan tipis 1-0 atas Ekuador. Setelah itu mereka memberikan perlawanan sengit kepada Jerman sebelum kalah 1-2 akibat gol yang tercipta pada menit-menit akhir pertandingan.
Kekalahan tersebut langsung dibalas dengan performa meyakinkan saat menghadapi Curacao.
Nicolas Pepe menjadi pahlawan lewat dua gol yang membawa Pantai Gading menang 2-0 sekaligus memastikan tiket ke babak 32 besar.
Perubahan gaya bermain menjadi salah satu kekuatan utama Pantai Gading di turnamen ini.
Tim yang sebelumnya sering kesulitan mencetak gol kini tampil lebih agresif dengan mengandalkan kecepatan para pemain depan untuk menekan pertahanan lawan.
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