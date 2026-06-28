Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

JawaPos.com — Brasil akan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Selasa (30/6/2026) pukul 00.00 WIB.

Duel ini menjadi ujian pertama fase gugur bagi kedua tim, dengan Selecao lebih diunggulkan berkat pengalaman dan kualitas skuad, meski Samurai Biru diprediksi mampu memaksa pertandingan berlangsung hingga adu penalti.

Mengapa Brasil Lebih Diunggulkan pada Babak 32 Besar? Brasil memasuki fase gugur sebagai juara Grup C setelah mengumpulkan tujuh poin dari tiga pertandingan.

Tim besutan Carlo Ancelotti tampil semakin solid usai bermain imbang 1-1 melawan Maroko sebelum meraih kemenangan telak 3-0 atas Haiti dan Skotlandia.

Performa tersebut memperlihatkan perubahan karakter permainan Brasil.

Di bawah arahan Ancelotti, Selecao tidak lagi hanya mengandalkan permainan atraktif, tetapi juga tampil lebih sabar membangun serangan dan sangat efektif ketika melakukan transisi cepat.

Kombinasi pemain senior dan muda menjadi kekuatan utama Brasil. Kehadiran Alisson, Marquinhos, Casemiro, hingga Vinicius Junior membuat mereka memiliki keseimbangan antara pengalaman dan kreativitas di setiap lini.

Target Brasil tentu tidak sekadar lolos ke babak berikutnya. Negara pemilik lima gelar juara dunia itu ingin menjaga peluang meraih trofi keenam sekaligus menegaskan status mereka sebagai salah satu favorit utama Piala Dunia 2026.

Jepang Datang dengan Modal Percaya Diri Jepang juga memiliki perjalanan impresif menuju fase gugur. Tim asuhan Hajime Moriyasu finis sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 2-2 melawan Belanda, menang telak 4-0 atas Tunisia, lalu menahan Swedia 1-1.