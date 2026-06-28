Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

JawaPos.com - Setelah tiga orang pengasuh anak-anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sempat jadi sorotan publik karena liburan di atas kapal pesiar dan menggunakan tas mewah, kali ini kabar terbaru datang dari asisten pribadi sang Sultan Andara.

Mufli Budi Ananda, asisten pribadi Raffi Ahmad, disorot netizen secara serius setelah dia dipercaya untuk mengisi jabatan sebagai Komisaris PT Krakatau Posco.

Nama asisten Raffi Ahmad tersebut ramai diperbincangkan setelah susunan terbaru jajaran manajemen PT Krakatau Posco beredar di media sosial dan ada nama Mufli Budi Ananda lengkap dengan fotonya.

Banyak netizen di media sosial tidak percaya akan kompetensi Mufli Budi Ananda untuk memegang jabatan strategis tersebut. Netizen lebih meyakini praktik kedekatan dan bagi-bagi kue jauh lebih kental dibandingkan dengan pertimbangan profesionalitas.

"Muak sekali bacanya. Berkarir di luar negeri aja lah lebih dihargai. Tambah gila negara konoha," komentar salah satu netizen pada unggahan di akun Instagram Lambe Turah.

"Di Threads kuliahnya nggak selesai. Gak kaget. Sebelumnya sudah diceritain sama suami. Cuma bisa bilang 'dih kok bisa,'" timpal yang lainnya.

"Orang pintar tahu kapasitas, kompetensi dan kelayakan. Kalau jurusan orang dalam begini nggak perlu kayaknya, hahaha ... Kita tunggu Sensen Ahmad jadi komisaris di Pertamina."

Saking kesalnya netizen, mereka mengklaim akan menantikan Merry, asisten Raffi Ahmad yang sudah puluhan tahun bersamanya, untuk turut menjabat sebagai komisaris atau jabatan strategis lainnya di Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran.