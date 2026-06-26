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Abdul Rahman
Sabtu, 27 Juni 2026 | 00.19 WIB

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

Ketiga pengasuh anak-anak Raffi Ahmad asik liburan dengan menggunakan tas mewah. (Instagram: riniperdiyanti) - Image

Ketiga pengasuh anak-anak Raffi Ahmad asik liburan dengan menggunakan tas mewah. (Instagram: riniperdiyanti)

JawaPos.com - Mbak Lala, Sus Rini, dan Sus Ayu, ketiga pengasuh dari anak-anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi sorotan publik setelah kedapatan melakukan liburan bareng dengan mengenakan tas mewah.

Diketahui, Mbak Lala adalah pengasuh dari putra sulung Raffi, Rafathar. Dia mengasuh Rafathar sejak masih bayi. Sus Rini menjadi pengasuh Rayyanza, dan Sus Ayu mengasuh anak angkat Raffi Ahmad dan Nagita-Salavina, Lily.

Dalam foto yang dibagikan di media sosial, terlihat penampilan ketiga pengasuh anak-anak Raffi Ahmad sedang asik liburan di atas kapal pesiar sembari menikmati pemandangan laut lepas.

Ketiganya semakin disorot publik karena kedapatan menggunakan tas mewah Louis Vuitton yang harganya mencapai puluhan juta rupiah.

Sus Rini memakai tas mewah Louis Vuitton dengan tipe Pochette Felicie Monogram. Berdasarkan website stocx.com, tas ini dihargai sekitar 1.550 dolar atau sekitar 27 juta rupiah.

Pada kolom komentar, banyak netizen memberikan pujian kepada ketiga pengasuh anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang menggunakan tas mewah.

"Hanya sus Andara dong tasnya Lv. Menyala," komentar salah satu netizen.

"Baru kali ini aku yakin tas SUS nya LV no kw kw," timpal yang lainnya.

"Masya Allah tabarakallah ncuss Rini dkk tas nya LV semua keren sus sayang."

Editor: Abdul Rahman
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