Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Belanda dan Maroko sama-sama tampil impresif di fase grup Piala Dunia 2026. Oranje sedikit diunggulkan, tetapi Singa Atlas berpotensi memberikan perlawanan sengit hingga akhir laga. (Instagram @onsoranje)
JawaPos.com — Belanda berpeluang melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 saat menghadapi Maroko pada fase 32 besar di Monterrey Stadium, Selasa (30/6/2026) pukul 08.00 WIB.
Duel dua tim dengan performa sama-sama impresif di fase grup ini diprediksi berlangsung sengit, tetapi Oranje sedikit lebih diunggulkan berkat produktivitas lini depan dan keunggulan dalam situasi bola mati.
Belanda datang dengan modal luar biasa setelah mencetak 10 gol hanya dalam tiga pertandingan fase grup. Tim asuhan Ronald Koeman memperlihatkan variasi serangan yang efektif, baik melalui permainan terbuka maupun bola-bola mati.
Produktivitas tersebut menjadi salah satu modal terbesar Oranje menghadapi Maroko yang dikenal memiliki organisasi pertahanan sangat disiplin.
Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim memiliki karakter permainan yang saling bertolak belakang.
Belanda tampil sangat tajam sepanjang fase grup dengan kemenangan 3-1 atas Tunisia, pesta gol 5-1 melawan Swedia, serta hasil imbang 2-2 kontra Jepang.
Dari tiga laga tersebut, mereka mampu mencetak rata-rata lebih dari tiga gol per pertandingan.
Keunggulan lain terletak pada efektivitas bola mati.
Dua gol ke gawang Tunisia lahir dari skema tendangan bebas dan sepak pojok yang memperlihatkan kualitas perencanaan Ronald Koeman dalam memanfaatkan keunggulan postur para pemainnya.
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Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke, dan Brian Brobbey menjadi ancaman besar dalam duel udara. Maroko dipastikan harus bekerja ekstra keras untuk mengantisipasi setiap situasi bola mati yang diperoleh Belanda.
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