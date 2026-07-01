Hasil Prancis vs Swedia 3-0 di Piala Dunia 2026: Les Bleus ke 16 Besar, Kylian Mbappe Kejar Gol Lionel Messi!

JawaPos.com — Prancis memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swedia 3-0 di Stadion MetLife, Rabu (1/7/2026) pagi WIB.

Dua gol Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola membawa Les Bleus melaju, sekaligus membuat Mbappe semakin dekat mengejar torehan gol Lionel Messi di ajang Piala Dunia.

Hasil Prancis vs Swedia 3-0: Kylian Mbappe Menggila, Les Bleus ke 16 Besar dan Terus Kejar Rekor Lionel Messi

Prancis memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife, Rabu (1/7/2026) pagi WIB.

Kemenangan ini membawa Les Bleus menghadapi Paraguay di babak berikutnya, sementara Kylian Mbappe mencetak dua gol yang membuatnya semakin dekat dengan catatan gol Lionel Messi di putaran final Piala Dunia.

Bagaimana Prancis Mematahkan Perlawanan Swedia? Swedia sempat tampil percaya diri pada awal pertandingan dengan menguasai bola dan langsung menciptakan peluang.

Kerja sama Viktor Gyokeres dan Alexander Isak menghasilkan tembakan pertama, tetapi masih mampu diamankan Mike Maignan.

Setelah melewati tekanan awal, Prancis mulai menemukan ritme permainan.