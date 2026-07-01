Hasil Prancis vs Swedia 3-0 di Piala Dunia 2026: Les Bleus ke 16 Besar, Kylian Mbappe Kejar Gol Lionel Messi!

Kylian Mbappe mencetak dua gol saat Prancis mengalahkan Swedia 3-0 untuk memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com — Prancis memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swedia 3-0 di Stadion MetLife, Rabu (1/7/2026) pagi WIB.
Dua gol Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola membawa Les Bleus melaju, sekaligus membuat Mbappe semakin dekat mengejar torehan gol Lionel Messi di ajang Piala Dunia.
Hasil Prancis vs Swedia 3-0: Kylian Mbappe Menggila, Les Bleus ke 16 Besar dan Terus Kejar Rekor Lionel Messi
Prancis memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Swedia dengan skor telak 3-0 di Stadion MetLife, Rabu (1/7/2026) pagi WIB.
Kemenangan ini membawa Les Bleus menghadapi Paraguay di babak berikutnya, sementara Kylian Mbappe mencetak dua gol yang membuatnya semakin dekat dengan catatan gol Lionel Messi di putaran final Piala Dunia.
Baca Juga:Hasil Pantai Gading vs Norwegia 1-2 di Piala Dunia 2026: Erling Haaland Gacor, Norwegia ke 16 Besar!
Swedia sempat tampil percaya diri pada awal pertandingan dengan menguasai bola dan langsung menciptakan peluang.
Kerja sama Viktor Gyokeres dan Alexander Isak menghasilkan tembakan pertama, tetapi masih mampu diamankan Mike Maignan.
Setelah melewati tekanan awal, Prancis mulai menemukan ritme permainan.
Kylian Mbappe, Lucas Digne, dan Michael Olise beberapa kali mengancam pertahanan Swedia, bahkan dua peluang mengenai tiang gawang sebelum akhirnya kebuntuan pecah.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas