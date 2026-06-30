Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

Kapten timnas Norwegia Martin Odegaard (kanan). (Dok. Martin Odegaard)
JawaPos.com - Martin Odegaard siap mengambil keuntungan rotasi pemain saat tim nasional Norwegia menghadapi Pantai Gading. Laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 tersebut bakal dimainkan di AT&T Stadium, Rabu (1/7) pukul 00.00 WIB.
Rotasi pemain dilakukan pelatih timnas Norwegia Stale Solbakken saat kalah dari Prancis. Sebagai pemain, Martin Odegaard menegaskan bahwa seluruh skuad menerima keputusannya saat itu.
"Senang rasanya bagi semua orang untuk bisa merasakannya (bermain di Piala Dunia). Kami menikmatinya. Bermain di pertandingan Piala Dunia untuk Norwegia bukanlah sesuatu yang bisa dialami semua orang. Saya merasa sudah banyak pembicaraan tentang hal itu (pemilihan tim), dan sekarang kita sudah selesai. Kita semua mendukung pilihan yang dibuat Stale," kata Martin Odegaard saat jumpa pers yang dikutip dari Aftenposten, Selasa (30/6).
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Kapten timnas Norwegia tersebut memuji keputusan rotasi yang dilakukan Stale. Odegaard berharap hal tersebut berpengaruh pada stamina mereka saat menghadapi Pantai Gading.
"Tidak banyak lagi yang bisa dikatakan. Itu adalah pilihan yang bagus, saya harap kita bisa menunjukkannya pada hari Selasa dengan memperlihatkan bahwa kita memiliki stamina yang bagus," ujar Odegaard.
Dengan melakukan rotasi, Odegaard ingin para pemain inti punya banyak energi di laga besok. Selain itu, suasana skuad juga makin positif karena para pemain sudah punya menit bermain di Piala Dunia 2026.
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"Saya pikir ini bisa memberikan efek positif dalam banyak hal. Mereka yang telah beristirahat seharusnya memiliki energi, dan menyenangkan bahwa semua orang bisa merasakannya. Kami telah bersama untuk waktu yang lama, dan fakta bahwa semua orang telah berada di lapangan menurut saya sangat positif bagi tim dalam beberapa hal," pungkas gelandang Arsenal tersebut.
Pantai Gading dan Norwegia sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:
Pantai Gading (4-3-3):
Kiper: Fofana
Bek: Doue, Kossounou, Diomande, Konan
Gelandang: Kessie, Sangare, Oulai
Penyerang: Amad, Pepe, Yan Diomande
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