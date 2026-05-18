Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

JawaPos.com — Timnas Voli Indonesia mencetak sejarah dengan menjadi juara AVC Men's Cup 2026 untuk kali pertama setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 (34-32, 25-16, 25-23) pada final di Amdavad, India, Minggu (28/6/2026) malam WIB.

Kemenangan bersejarah ini mengukuhkan dominasi Indonesia setelah melewati pertandingan sengit, terutama pada set pertama yang berlangsung hingga deuce.

Bagaimana Indonesia Bangkit dari Tekanan di Set Pertama?

Final berlangsung dengan tensi tinggi sejak awal pertandingan. Korea Selatan langsung tampil agresif dan membuka keunggulan cepat 6-1 sehingga memaksa Indonesia bekerja keras mengejar ketertinggalan.

Meski tertinggal cukup jauh, anak asuh Reidel Toiran tidak kehilangan kepercayaan diri. Perlahan Indonesia memangkas selisih angka hingga berhasil menyamakan skor menjadi 10-10.

Korea kembali mengambil kendali permainan dan unggul 15-12. Bahkan, keunggulan mereka sempat melebar menjadi empat poin saat skor berubah menjadi 19-15.

Indonesia menunjukkan mental juara ketika menghadapi situasi kritis. Boy Arnez dan rekan-rekannya terus memberikan perlawanan meski Korea lebih dulu mencapai set point pada kedudukan 24-22.

Indonesia mampu menyelamatkan dua set point sekaligus untuk memaksakan skor imbang 24-24.