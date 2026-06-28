Menurutmu Argentina Layak Juara Piala Dunia 2026, Berikut Probabilitasnya!

Timnas Argentina di Piala Dunia 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Sebanyak 32 tim telah memastikan lolos babak gugur alias knock-out Piala Dunia 2026. Dari sejumlah tim itu, Argentina ternyata dijagokan kembali mengangkat trofi bergengsi tersebut.
Probabilitas atau kemungkinan tim Tango kembali menjadi juara bukan tanpa landasan, apalagi merujuk performa La Albiceleste di fase grup. Lionel Messi dkk belum terkalahkan, dan hanya kebobolan satu gol dari tiga laga saat menghadapi Yordania.
Alhasil, bursa taruhan hingga sejumlah alat prediksi menjagokan Negeri Tango itu kembali merengkuh gelar juara tahun ini. Argentina lebih diunggulkan ketimbang Brasil, Prancis, Jerman, Inggris, hingga tuan rumah Meksiko yang turut dijagokan.
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Maroko 1%
Spanyol 4,9%
Portugal 5%
Jerman 5%
Inggris 11%
Meksiko 13%
Prancis 16%
Brasil 18%
Argentina 20%
Ada pula yang menganggap Argentina layak sebagai pemenang, termasuk dari pembagian bagan babak 32 besar hingga masuk ke final.
Di babak 32 besar, Argentina akan menghadapi debutan yang tengah naik daun Tanjung Verde. Setelah itu, mereka tinggal menunggu pemenang antara Australia vs Mesir di babak 16 besar.
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Jika Messi dkk bisa mengatasinya, maka mereka menghadapi pemenang antara Swiss vs Aljazair kontra Kolombia vs Ghana di babak perempat final. Sejauh ini, Argentina diprediksi masih belum menemui hambatan berarti.
Ketika masuk semifinal, tim sekelas Brasil, Inggris, Meksiko, hingga Norwegia bisa menjadi ancaman.
Namun, jika mereka bisa melaluinya, maka peluang kembali meraih gelar juara terbuka lebar di final.
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