JawaPos.com – Argentina benar-benar bergantung pada Lionel Messi. Tengok saja dua laga fase grup La Albiceleste—julukan Argentina. Argentina selalu menang dengan mencetak lima gol, dan seluruh gol tersebut dibukukan oleh La Pulga—julukan Messi.

Kini, Argentina ingin membuktikan bahwa mereka tetap bisa berbicara tanpa Messi.

Dilansir dari Ole, mantan pemain Barcelona itu bakal dicadangkan dalam laga ketiga fase grup melawan Jordania di AT&T Stadium, Dallas, Amerika Serikat, yang disiarkan langsung TVRI pukul 09.00 WIB.

"Messi akan memulai laga dari bangku cadangan. Kita lihat berapa menit dia akan bermain," ujar pelatih Argentina, Lionel Scaloni, seperti dikutip Ole.

Kemungkinan posisi Messi akan digantikan striker Como 1907, Nico Paz. Dia pernah menggantikan Messi pada menit ke-80 saat menghadapi Aljazair (17/6).

Scaloni tidak khawatir. Sebab, Nico Paz memiliki statistik apik di Serie A musim ini dengan torehan 12 gol dan tujuh assist.

Bukan hanya Messi yang akan dicadangkan. Scaloni memastikan bakal melakukan rotasi besar-besaran.

Dilansir dari Ole, beberapa nama akan diistirahatkan. Thiago Almada kemungkinan digantikan Nicolas Gonzalez. Di lini belakang, Lisandro Martinez, Nahuel Molina, dan Facundo Medina juga diparkir. Mereka berpeluang digantikan Gonzalo Montiel, Nicolas Otamendi, dan Marcos Senesi.

Tengok saja statistik La Albiceleste tanpa Messi dalam tiga tahun terakhir. Mereka menyapu bersih enam pertandingan tanpa Messi dengan kemenangan.