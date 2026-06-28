Timnas Tanjung Verde Lolos ke Babak 32 Besar, Vozinha Tak Sabar Hadapi Argentina dan Lionel Messi

JawaPos.com - Vozinha sudah menantikan laga melawan Argentina di babak 32 besar piala dunia setelah timnas Tanjung Verde bermain imbang melawan Arab Saudi. Laga yang berakhir dengan skor 0-0 tersebut dimainkan di NRG Stadium, Sabtu (27/6).

Kelolosan Tanjung Verde ke babak 32 besar menjadi bukti bahwa mereka bisa bersaing. Vozinha juga tidak menyangka bahwa timnya bisa melaju ke babak gugur piala dunia.

"Tak seorang pun dari kami memimpikan ini, tetapi kami tahu kami memiliki kualitas dan, ketika kami tiba di Piala Dunia, mungkin banyak yang berpikir kami tidak akan memenangkan satu pertandingan pun," kata Vozinha yang dikutip dari Expresso Das Ilhas, Minggu (28/6).

Lolos ke 32 besar disambut dengan gembira Vozinha. Kiper 40 tahun tersebut tidak sabar untuk menghadapi laga melawan Argentina dan Lionel Messi.

"Sangat menggembirakan bisa lolos ke fase berikutnya dan menghadapi Argentina akan sangat menyenangkan. Bermain melawan Argentina dan Lionel Messi adalah mimpi bagi setiap pemain sepak bola," imbuh Vozinha.

Saat menghadapi Arab Saudi, Vozinha menegaskan bahwa Timnas Tanjung Verde tidak mengincar hasil seri. Dia mengatakan bahwa timnya berusaha mencetak gol dan banyak melakukan penguasaan bola.

"Kami tidak datang ke sini hanya untuk meraih hasil imbang. Kami selalu bertekad untuk menang. Kami tahu ini tidak akan mudah. ​​Arab Saudi juga memiliki kualitas yang tinggi dan terbiasa dengan pertandingan seperti ini. Kami mencoba segala cara untuk mencetak gol, tetapi kami gagal," ujar kiper Chaves tersebut.

"Semua orang melihat bahwa kami lebih banyak menguasai bola, lebih banyak menguasai permainan, dan memiliki lebih banyak peluang. Kami pantas mendapatkan ucapan selamat," lanjut Vozinha.