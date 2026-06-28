Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

Jonathan David menjadi andalan Kanada saat menghadapi Afrika Selatan pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (FIFA)
JawaPos.com — Afrika Selatan akan menghadapi Kanada pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium, Senin (29/6/2026) pukul 02.00 WIB.
Duel fase gugur perdana bagi kedua tim ini diprediksi berlangsung sengit, tetapi Kanada memiliki peluang lebih besar berkat kualitas pemain yang tampil di liga-liga elite Eropa, termasuk Jonathan David yang sudah mengoleksi tiga gol sepanjang turnamen.
Laga ini menjadi momen bersejarah bagi kedua negara.
Afrika Selatan akhirnya mampu menembus fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya, sedangkan Kanada ingin melanjutkan pencapaian terbaik mereka sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026.
Afrika Selatan lolos dari fase grup berkat organisasi permainan yang disiplin. Tim racikan Hugo Broos memang tidak tampil paling produktif, tetapi mampu menjaga konsistensi saat menghadapi lawan-lawan kuat.
Perjalanan mereka diawali dengan kekalahan 0-2 dari Meksiko. Namun, Bafana Bafana bangkit lewat hasil imbang 1-1 melawan Republik Ceko sebelum memastikan tiket ke fase gugur usai menang tipis 1-0 atas Korea Selatan.
Kekuatan utama Afrika Selatan berada pada sektor pertahanan. Ronwen Williams tampil konsisten di bawah mistar, sementara duet bek tengah mampu menjaga keseimbangan ketika menghadapi tekanan lawan.
Lini tengah juga menjadi faktor penting berkat peran Teboho Mokoena dan Sphephelo Mbatha. Keduanya menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan melalui distribusi bola yang efektif.
Kanada memasuki pertandingan ini dengan rasa percaya diri tinggi. Meski sempat kalah 1-2 dari Swiss pada laga terakhir fase grup, mereka menunjukkan kualitas luar biasa saat menghancurkan Qatar dengan skor telak 6-0.
Skuad asuhan Jesse Marsch dihuni banyak pemain yang berkarier di Eropa. Kombinasi pengalaman internasional dan kecepatan permainan menjadi modal utama untuk membongkar pertahanan Afrika Selatan.
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