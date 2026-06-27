Momen Penuh Hormat Lionel Scaloni kepada Wartawan Argentina Berusia 91 Tahun yang Meliput 18 Edisi Piala Dunia

JawaPos.com - Di tengah sorotan terhadap persiapan Timnas Argentina menghadapi Yordania, ada satu momen yang justru mencuri perhatian publik.

Bukan karena taktik ataupun kondisi pemain, melainkan sikap penuh rasa hormat yang ditunjukkan pelatih Lionel Scaloni kepada wartawan senior Argentina, Macaya Marquez.

Macaya Marquez yang kini berusia 91 tahun menghadiri konferensi pers terbaru Timnas Argentina.

Kehadirannya menjadi perhatian karena ia merupakan salah satu jurnalis olahraga paling senior di negaranya.

Selama kariernya, Macaya telah meliput 18 edisi Piala Dunia, sebuah pencapaian yang sangat langka di dunia jurnalistik olahraga.

Dalam sesi tanya jawab, Macaya mengajukan pertanyaan sederhana kepada Scaloni. Ia ingin mengetahui apakah Lionel Messi akan dimainkan sebagai starter saat Argentina menghadapi Yordania.

Lionel Scaloni bersama Macaya Marquez. (istimewa)

Biasanya, Scaloni dikenal sangat berhati-hati ketika membahas susunan pemain sebelum pertandingan. Ia hampir tidak pernah mengungkapkan keputusan tersebut kepada media demi menjaga strategi tim.

Namun kali ini situasinya berbeda.