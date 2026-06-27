Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 28 Juni 2026 | 05.00 WIB

Momen Penuh Hormat Lionel Scaloni kepada Wartawan Argentina Berusia 91 Tahun yang Meliput 18 Edisi Piala Dunia

Lionel Scaloni. (Istimewa) - Image

Lionel Scaloni. (Istimewa)

JawaPos.com - Di tengah sorotan terhadap persiapan Timnas Argentina menghadapi Yordania, ada satu momen yang justru mencuri perhatian publik. 

Bukan karena taktik ataupun kondisi pemain, melainkan sikap penuh rasa hormat yang ditunjukkan pelatih Lionel Scaloni kepada wartawan senior Argentina, Macaya Marquez.

Macaya Marquez yang kini berusia 91 tahun menghadiri konferensi pers terbaru Timnas Argentina

Kehadirannya menjadi perhatian karena ia merupakan salah satu jurnalis olahraga paling senior di negaranya.

Selama kariernya, Macaya telah meliput 18 edisi Piala Dunia, sebuah pencapaian yang sangat langka di dunia jurnalistik olahraga.

Dalam sesi tanya jawab, Macaya mengajukan pertanyaan sederhana kepada Scaloni. Ia ingin mengetahui apakah Lionel Messi akan dimainkan sebagai starter saat Argentina menghadapi Yordania.

Lionel Scaloni bersama Macaya Marquez. (istimewa)

Biasanya, Scaloni dikenal sangat berhati-hati ketika membahas susunan pemain sebelum pertandingan. Ia hampir tidak pernah mengungkapkan keputusan tersebut kepada media demi menjaga strategi tim.
Namun kali ini situasinya berbeda.

Scaloni langsung memberikan jawaban khusus sebagai bentuk penghormatan kepada Macaya Marquez.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Yordania vs Argentina di Piala Dunia 2026: Nicolas Tagliafico Waspadai Ketangguhan Lawan - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Yordania vs Argentina di Piala Dunia 2026: Nicolas Tagliafico Waspadai Ketangguhan Lawan

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.32 WIB

Prediksi Skor Yordania vs Argentina di Piala Dunia 2026, Lionel Messi Berpotensi Diistirahatkan! - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Skor Yordania vs Argentina di Piala Dunia 2026, Lionel Messi Berpotensi Diistirahatkan!

Minggu, 28 Juni 2026 | 04.25 WIB

Argentina vs Portugal Berpotensi Tersaji di Final Piala Dunia 2026, Mungkinkah Jadi Duel Puncak Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo? - Image
Piala Dunia 2026

Argentina vs Portugal Berpotensi Tersaji di Final Piala Dunia 2026, Mungkinkah Jadi Duel Puncak Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo?

Sabtu, 27 Juni 2026 | 23.32 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

3

Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

8

Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore