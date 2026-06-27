Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

JawaPos.com — RD Kongo akan menghadapi Uzbekistan pada matchday ketiga Grup K Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Minggu (28/6/2026) pukul 06.30 WIB.

Laga terakhir fase grup ini menjadi penentu nasib kedua tim yang sama-sama masih memburu peluang lolos ke babak 32 besar, meski harus bergantung pada hasil pertandingan lain.

Mengapa laga RD Kongo vs Uzbekistan sangat menentukan? Situasi Grup K membuat pertandingan ini menjadi duel hidup mati bagi kedua tim.

Kolombia sudah memastikan tiket ke fase gugur, sedangkan Portugal berada di posisi yang sangat menguntungkan sehingga RD Kongo dan Uzbekistan wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos.

RD Kongo berada di peringkat ketiga dengan satu poin hasil imbang melawan Portugal dan kekalahan tipis dari Kolombia.

Tim asuhan Sebastien Desabre masih berpeluang melaju sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik apabila mampu mengamankan tiga poin.

Uzbekistan justru berada di dasar klasemen tanpa poin dari dua pertandingan.

Tim debutan Piala Dunia itu sudah kebobolan delapan gol dan hanya mencetak satu gol sehingga kemenangan menjadi harga mati meski peluang lolos sangat tipis.

RD Kongo tampil lebih menjanjikan RD Kongo datang ke Piala Dunia 2026 dengan semangat besar setelah kembali tampil untuk pertama kalinya sejak 1974 ketika masih menggunakan nama Zaire.