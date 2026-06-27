Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

RD Kongo memburu kemenangan atas Uzbekistan pada laga terakhir Grup K Piala Dunia 2026 demi menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. (Instagram @fecofadrc)
JawaPos.com — RD Kongo akan menghadapi Uzbekistan pada matchday ketiga Grup K Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium, Minggu (28/6/2026) pukul 06.30 WIB.
Laga terakhir fase grup ini menjadi penentu nasib kedua tim yang sama-sama masih memburu peluang lolos ke babak 32 besar, meski harus bergantung pada hasil pertandingan lain.
Situasi Grup K membuat pertandingan ini menjadi duel hidup mati bagi kedua tim.
Kolombia sudah memastikan tiket ke fase gugur, sedangkan Portugal berada di posisi yang sangat menguntungkan sehingga RD Kongo dan Uzbekistan wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos.
RD Kongo berada di peringkat ketiga dengan satu poin hasil imbang melawan Portugal dan kekalahan tipis dari Kolombia.
Tim asuhan Sebastien Desabre masih berpeluang melaju sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik apabila mampu mengamankan tiga poin.
Uzbekistan justru berada di dasar klasemen tanpa poin dari dua pertandingan.
Tim debutan Piala Dunia itu sudah kebobolan delapan gol dan hanya mencetak satu gol sehingga kemenangan menjadi harga mati meski peluang lolos sangat tipis.
Baca Juga:Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
RD Kongo datang ke Piala Dunia 2026 dengan semangat besar setelah kembali tampil untuk pertama kalinya sejak 1974 ketika masih menggunakan nama Zaire.
Penampilan mereka sejauh ini menunjukkan kemampuan bersaing melawan lawan-lawan yang secara kualitas lebih diunggulkan.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup