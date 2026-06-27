Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

Riyad Mahrez siap berduel dengan pemain Austria dalam laga penentuan Grup J Piala Dunia 2026 yang menjadi perebutan tiket menuju babak 32 besar. (Instagram @riyadmahrez26.7)
JawaPos.com — Aljazair dan Austria akan saling berhadapan pada laga penentuan Grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City Stadium, Minggu (28/6/2026) pukul 09.00 WIB.
Kedua tim sama-sama mengoleksi tiga poin sehingga pertandingan ini menjadi penentu langkah menuju babak 32 besar, dengan hasil imbang masih bergantung pada laga lain antara Argentina dan Yordania.
Persaingan di Grup J masih sepenuhnya terbuka menjelang matchday ketiga. Austria berada di peringkat kedua berkat selisih gol yang lebih baik, sedangkan Aljazair menempel di posisi ketiga dengan peluang lolos yang masih sama besar.
Pertandingan ini menjadi duel hidup-mati bagi kedua tim karena kemenangan hampir pasti mengantarkan salah satu di antaranya lolos ke babak 32 besar.
Hasil imbang memang belum menutup peluang, tetapi nasib kedua tim akan ditentukan hasil pertandingan lain yang mempertemukan Argentina melawan Yordania.
Austria datang dengan modal tiga poin hasil kemenangan 3-1 atas Yordania sebelum takluk 0-2 dari Argentina. Sementara Aljazair bangkit setelah sempat dibantai Argentina 0-3 dan berhasil mengalahkan Yordania 2-1 pada laga kedua.
Momentum kemenangan tersebut memberi suntikan kepercayaan diri bagi skuad Vladimir Petkovic.
Mereka kini memiliki kesempatan memperbaiki awal turnamen yang sempat mengecewakan dengan mengamankan tiket ke fase gugur.
Di sisi lain, Austria tetap menjadi salah satu tim yang paling disiplin sepanjang fase grup. Tim racikan Ralf Rangnick dikenal memiliki organisasi permainan yang rapi dengan pressing tinggi yang mampu menyulitkan hampir semua lawan.
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Aljazair masih menggantungkan kreativitas serangan kepada Riyad Mahrez.
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