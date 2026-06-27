Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

JawaPos.com — Kroasia akan menghadapi Ghana pada laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 di Philadelphia Stadium atau Lincoln Financial Field, Minggu (28/6/2026) pukul 04.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi penentu langkah kedua tim menuju babak 32 besar, dengan Ghana hanya membutuhkan hasil imbang, sementara Kroasia wajib menghindari kekalahan demi menjaga peluang lolos.

Mengapa Laga Kroasia vs Ghana Sangat Krusial? Situasi klasemen membuat pertandingan ini berlangsung dengan tekanan tinggi bagi kedua tim.

Kroasia mengumpulkan tiga poin dari dua pertandingan, sedangkan Ghana berada di posisi kedua dengan empat poin sehingga memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiket ke fase gugur.

Tim asuhan Zlatko Dalic datang dengan modal kemenangan 1-0 atas Panama setelah sebelumnya kalah 2-4 dari Inggris. Hasil tersebut membuat Kroasia masih bergantung pada laga terakhir untuk menentukan nasib mereka di Grup L.

Sebaliknya, Ghana tampil lebih konsisten sepanjang turnamen. Tim racikan Carlos Queiroz belum sekali pun kebobolan setelah menang 1-0 atas Panama dan bermain imbang tanpa gol melawan Inggris.

Kroasia Andalkan Pengalaman, Ghana Percaya Disiplin Bertahan Kroasia masih mengandalkan para pemain senior yang berpengalaman di level tertinggi. Luka Modric tetap menjadi pusat permainan meski kini berusia 40 tahun dan diproyeksikan mengatur tempo serangan dari lini tengah.

Selain Modric, Kroasia masih memiliki Andrej Kramaric serta Ivan Perisic yang diharapkan mampu membongkar pertahanan Ghana. Kreativitas Mateo Kovacic juga menjadi senjata utama untuk mengalirkan bola ke lini depan.

Di kubu Ghana, Thomas Partey menjadi pemain paling berpengaruh sepanjang turnamen. Gelandang Villarreal tersebut tampil solid sebagai pemutus serangan lawan sekaligus penghubung transisi dari bertahan ke menyerang.