Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

JawaPos.com - Timnas Panama akan menghadapi Inggris di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026. Pertandingan ini bisa menjadi ajang pembuktian bagi Harry Kane untuk kembali ke jalur gol.

Duel Panama kontra Inggris digelar di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu (28/6) pukul 04.00 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi skuad The Three Lions -julukan Timnas Inggris.

Inggris saat ini memimpin klasemen sementara Grup L dengan empat poin, sama seperti Ghana yang berada di urutan kedua. Peta persaingan grup tersebut masih sangat panas. Kedua tim berpotensi tergusur, karena ada Kroasia yang mengemas tiga poin di peringkat ketiga.

Oleh sebab itu, Inggris wajib merebut kemenangan dalam laga kontra Panama. Tambahan tiga poin akan membuat The Three Lions lolos ke fase gugur dengan status juara Grup L. Mereka tidak perlu memikirkan hasil laga Kroasia vs Ghana jika sukses mengunci kemenangan.

Di atas kertas, Inggris pun unggul segalanya atas Panama. Namun, pasukan Thomas Tuchel tetap harus waspada. Los Cannaleros -julukan Timnas Panama- yang sudah dipastikan tersingkir tentu akan tampil lepas dan mengincar poin pertamanya di Piala Dunia 2026.

Inggris sendiri datang ke laga tersebut dengan modal yang kurang ideal setelah hasil imbang tanpa gol kontra Ghana di matchday kedua. Meski demikian, The Three Lions berpotensi ‘ngamuk’ saat menghadapi Panama.

Bomber anyar Inggris, Harry Kane, juga berkemungkinan menujukkan kembali ketajamannya setelah melempem di laga kontra Ghana. Padahal, striker Bayern Munchen itu tampil moncer dengan mencatat dua gol saat The Three Lions bungkam Kroasia 4-2.

Maka itu, laga kontra Panama menjadi momentum yang pas bagi Harry Kane untuk kembali ke jalur gol. Striker berusia 32 tahun itu juga tentunya memiliki ambisi kembali cetak gol demi memanaskan peta persaingan papan top skor Piala Dunia 2026.

Thomas Tuchel kemungkinan besar akan menurunkan pemain terbaiknya demi membawa Inggris menutup fase grup dengan hasil manis. Begitu juga dengan Panama yang tentunya ingin memberi efek kejut kepada The Three Lions dengan kekuatan kolektif yang mereka miliki.