Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

JawaPos.com — Timnas Afrika Selatan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 di Stadion Monterrey, Guadalupe, Kamis (25/6/2026) pagi WIB.

Kemenangan itu mengantar skuad asuhan Hugo Broos finis sebagai runner-up Grup A dan menantang Kanada pada babak 32 besar di Stadion Los Angeles, Senin (29/6/2026) pukul 02.00 WIB.

Bagaimana Afrika Selatan Mencetak Sejarah di Piala Dunia 2026? Afrika Selatan datang ke laga terakhir Grup A dengan tekanan besar karena wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos.

Bafana Bafana berhasil menjawab tantangan tersebut lewat gol tunggal Thapelo Maseko pada menit ke-63 yang memastikan kemenangan 1-0 atas Korea Selatan.

Meski Korea Selatan lebih dominan dalam penguasaan bola, Afrika Selatan tampil disiplin dan efektif memanfaatkan peluang. Kemenangan itu membuat mereka mengoleksi empat poin dan finis di posisi kedua klasemen Grup A.

Keberhasilan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi sepak bola Afrika Selatan. Dalam empat penampilan sebelumnya di Piala Dunia, mereka tidak pernah berhasil melewati fase grup.

Pada edisi 2002 di Korea Selatan dan Jepang, Afrika Selatan juga mengumpulkan empat poin tetapi harus puas finis di peringkat ketiga grup.

Nasib serupa kembali terjadi saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010 ketika mereka menutup fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Prancis namun tetap gagal lolos.