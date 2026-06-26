Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Nasib The Lions of Teranga Masih Menggantung, Diarra Jadi Harapan!

Pemain Senegal, Habib Diarra. (Sunderland)
JawaPos.com - Timnas Senegal akan menjalani laga hidup-mati melawan Irak pada pertandingan terakhir Grup I Piala Dunia 2026, Sabtu (27/6).
Sorotan tidak hanya tertuju kepada kapten sekaligus motor lini tengah mereka, Habib Diarra, tetapi juga pada peluang Senegal untuk tetap bertahan di turnamen.
Setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Prancis (1-3) dan Norwegia (2-3), Senegal saat ini belum mengoleksi poin. Situasi yang sama juga dialami Irak, sehingga duel kedua tim akan menjadi penentu nasib mereka di turnamen.
Dikutip dari Reuters, laga ini ibarat last-chance saloon karena pemenangnya masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
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Dengan format baru Piala Dunia 2026 48 tim, delapan tim peringkat ketiga terbaik berhak melaju ke fase gugur. Artinya, kemenangan atas Irak akan membuat Senegal mengoleksi tiga poin dan punya peluang lolos.
Namun, kemenangan saja belum tentu cukup. Senegal juga harus memperbaiki selisih gol dan menunggu hasil grup lain untuk menentukan apakah mereka masuk dalam daftar delapan peringkat ketiga terbaik.
Kabar buruknya, Senegal juga kehilangan kiper utama Edouard Mendy yang mengalami cedera lutut saat kalah dari Norwegia dan dipastikan absen melawan Irak.
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Di tengah situasi sulit tersebut, Habib Diarra menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu mengangkat performa Senegal.
Sebelum turnamen dimulai, gelandang Sunderland itu menunjukkan optimisme tinggi.
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