Hasil Piala Dunia 2026: Erling Haaland Cetak Brace ke Gawang Senegal, Norwegia Lolos 32 Besar!

JawaPos.com - Timnas Norwegia menang tipis atas Senegal dengan skor 3-2 di laga lanjutan Grup I Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion MetLife, Amerika Serikat, Selasa (23/6/2026) pagi WIB.

Ini menjadi hasil yang sangat penting bagi Norwegia karena berhasil mencatat dua kemenangan dari dua laga yang telah dimainkan. Dengan begitu, Erling Haaland cs pun berhak melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 karena perolehan poinnya sudah dipastikan tidak akan dikejar Senegal dan Irak.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Norwegia memegang kemudi permainan sejak awal babak pertama. Gempuran demi gempuran dilancarkan oleh anak asuh Stale Solbakken itu ke lini pertahanan Senegal, namun belum ada yang berbuah peluang emas.

Pada menit ke-14, Norwegia mendapatkan peluang emas lewat tendangan Martin Odegaard tapi masih melambung tipis. Hingga laga memasuki menit ke-30, tidak ada gol yang tercipta. Erling Haaland yang menjadi ujung tombak Norwegia, dikunci pergerakannya oleh para pemain Senegal.

Sementara Senegal sesekali mengancam gawang Norwegia lewat skema serangan balik cepat. Hanya saja, serangan yang dilancarkan Singa Teranga -julukan Timnas Senegal- belum ada yang berbuah manis.

Menjelang turun minum, Norwegia berhasil memecah kebuntuan lewat gol Marcus Pedersen di menit ke-43. Gol itu bermulai dari kesalahan Kalidou Koulibaly yang gagal menyapu bola dengan baik sehingga dapat dicuri Pedersen. Alhasil, Norwegia unggul sementara 1-0.

Babak Kedua