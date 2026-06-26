Prediksi Skor Senegal vs Irak di Piala Dunia 2026: Sadio Mane Jadi Kunci Kalahkan Singa Mesopotamia

Sadio Mane menjadi andalan Senegal saat menghadapi Irak pada laga penentuan Grup I Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium. (Instagram @sadiomaneofficiel)
JawaPos.com — Senegal berpeluang besar meraih kemenangan saat menghadapi Irak pada matchday ketiga Grup I Piala Dunia 2026 di Toronto Stadium, Sabtu (27/6/2026) pukul 02.00 WIB.
Kedua tim sama-sama belum mengoleksi poin, tetapi Senegal memiliki kualitas skuad dan pengalaman yang lebih mumpuni untuk mengamankan tiga angka sekaligus menjaga asa lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
Senegal datang ke laga penentuan ini dengan modal yang sebenarnya tidak terlalu buruk meski menelan dua kekalahan beruntun. Tim asuhan Pape Thiaw mampu memberikan perlawanan saat kalah 1-3 dari Prancis dan 2-3 dari Norwegia.
Produktivitas menjadi nilai positif Senegal. Mereka telah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan, dengan Ismaila Sarr tampil sebagai pemain paling tajam setelah memborong dua gol.
Namun, lini belakang masih menjadi pekerjaan rumah. Enam gol bersarang ke gawang Edouard Mendy dalam dua pertandingan menunjukkan koordinasi pertahanan masih belum maksimal ketika menghadapi lawan dengan kualitas tinggi.
Menghadapi Irak yang produktivitas golnya rendah, Senegal memiliki kesempatan memperbaiki catatan defensif sekaligus kembali menunjukkan efektivitas lini serang.
Irak menjalani turnamen ini dengan beban besar. Setelah kalah 1-4 dari Norwegia dan 0-3 dari Prancis, mereka kembali berada di ambang kegagalan mengakhiri penantian kemenangan pertama di putaran final Piala Dunia.
Satu-satunya gol Irak di turnamen ini dicetak oleh Aymen Hussein. Penyerang berpengalaman tersebut masih menjadi tumpuan utama untuk membongkar pertahanan Senegal.
Masalah terbesar Irak justru berada di lini belakang. Tujuh gol yang sudah bersarang dalam dua pertandingan memperlihatkan organisasi pertahanan Graham Arnold masih belum menemukan kestabilan.
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Jika kembali memberikan ruang kepada pemain-pemain cepat Senegal, Irak berpotensi kembali kesulitan mengimbangi permainan lawan.
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