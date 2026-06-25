Speed Balas Pertanyaan Presiden FIFA Ketika Ditanya Kenapa Idolakan Cristiano Ronaldo

JawaPos.com - Momen menarik terjadi dalam sebuah perbincangan antara Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan kreator konten terkenal, IShowSpeed atau yang lebih dikenal sebagai Speed.

Percakapan singkat tersebut langsung mencuri perhatian penggemar sepak bola di media sosial karena menyangkut dua nama besar dunia sepak bola, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Dalam video yang beredar luas, Infantino melontarkan pertanyaan sederhana kepada Speed. Ia bertanya mengapa streamer asal Amerika Serikat itu begitu menyukai Cristiano Ronaldo.

Pertanyaan tersebut sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Selama beberapa tahun terakhir, Speed memang dikenal sebagai salah satu penggemar paling vokal Ronaldo.

Ia kerap mengenakan jersey sang megabintang, menirukan selebrasi “Siuuu”, hingga secara terbuka menyatakan kekagumannya kepada pemain asal Portugal tersebut dalam berbagai siaran langsung.

Namun, jawaban yang diberikan Speed justru membuat suasana menjadi lebih menarik.

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Dengan santai, Speed menjawab, “Aku menyukainya seperti kamu menyukai Messi.”

Ucapan singkat itu langsung memancing tawa dan reaksi spontan dari orang-orang yang berada di sekitar mereka.