Speed Balas Pertanyaan Presiden FIFA Ketika Ditanya Kenapa Idolakan Cristiano Ronaldo

Youtuber Ishow Speed saat bertemu dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. (ishow speed)
JawaPos.com - Momen menarik terjadi dalam sebuah perbincangan antara Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan kreator konten terkenal, IShowSpeed atau yang lebih dikenal sebagai Speed.
Percakapan singkat tersebut langsung mencuri perhatian penggemar sepak bola di media sosial karena menyangkut dua nama besar dunia sepak bola, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.
Dalam video yang beredar luas, Infantino melontarkan pertanyaan sederhana kepada Speed. Ia bertanya mengapa streamer asal Amerika Serikat itu begitu menyukai Cristiano Ronaldo.
Baca Juga:Rekor! Cristiano Ronaldo Cetak Gol di Enam Edisi Piala Dunia, Ungkap Perasaannya Bersaing dengan Lionel Messi
Pertanyaan tersebut sebenarnya bukan hal yang mengejutkan. Selama beberapa tahun terakhir, Speed memang dikenal sebagai salah satu penggemar paling vokal Ronaldo.
Ia kerap mengenakan jersey sang megabintang, menirukan selebrasi “Siuuu”, hingga secara terbuka menyatakan kekagumannya kepada pemain asal Portugal tersebut dalam berbagai siaran langsung.
Namun, jawaban yang diberikan Speed justru membuat suasana menjadi lebih menarik.
Baca Juga:Bruno Fernandes Akui Ingin Cristiano Ronaldo Cetak Gol di Laga Kontra Uzbekistan dan Seterusnya
Dengan santai, Speed menjawab, “Aku menyukainya seperti kamu menyukai Messi.”
Ucapan singkat itu langsung memancing tawa dan reaksi spontan dari orang-orang yang berada di sekitar mereka.
Potongan video tersebut kemudian dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan mendapat ribuan komentar dari penggemar sepak bola.
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan
Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J
Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar
Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan
Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama