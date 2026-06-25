Rekor! Cristiano Ronaldo Cetak Gol di Enam Edisi Piala Dunia, Ungkap Perasaannya Bersaing dengan Lionel Messi

JawaPos.com – ”Aku telah kembali”. Begitu ucapan Cristiano Ronaldo di depan kamera televisi setelah Portugal menang 5-0 atas Uzbekistan di NRG Stadium, Houston, kemarin (24/6). Hal itu seolah ditujukan Ronaldo kepada para pengkritiknya setelah tampil buruk saat Portugal ditahan 0-0 Republik Demokratik Kongo dalam laga pertama Piala Dunia 2026 (18/6).

Kalimat yang sekaligus menjadi bukti jika Ronaldo belum habis. Dalam laga melawan Uzbekistan, pemilik inisial CR7 itu mencetak dua gol dan mencatatkan namanya di buku sejarah. Ronaldo adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol dalam enam edisi Piala Dunia berturut-turut.

Perinciannya, 1 gol di Piala Dunia 2006, 2010, 2014, dan 2022; 4 gol di edisi 2018; serta sementara 2 gol pada edisi tahun ini. ”Bagi saya yang terpenting adalah kami bisa memenangkan pertandingan dan membuka peluang ke babak selanjutnya,” kata Ronaldo di laman resmi FIFA.