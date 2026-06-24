Tanggapan Cristiano Ronaldo Soal Peluang Hadapi Argentina di Piala Dunia 2026: Itu Akan Luar Biasa!

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo akhirnya berhasil mencatatkan namanya sebagai pemain pertama yang berhasil mencetak gol di enam edisi Piala Dunia. Usai pertandingan, Ronaldo berseloroh bahwa kemungkinan menghadapi Argentina di babak gugur akan menjadi momen yang luar biasa. Argentina sendiri diperkuat oleh Lionel Messi, rival abadi Ronaldo yang sepanjang karier keduanya kerap dibandingkan.

“Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya, tapi tentu saja itu akan luar biasa,” ujar Ronaldo dikutip dari ESPN.

Meskipun demikian, pemain berusia 41 tahun itu menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini ialah memastikan tim lolos ke-32 besar. “Kami fokus pada kemenangan hari ini dan bersiap untuk laga berikutnya. Target utama adalah lolos dari fase grup dan kami berhasil melakukannya,” tambahnya.

Menariknya, sepanjang karier gemilang keduanya, Ronaldo dan Messi belum pernah saling berhadapan di turnamen besar level internasional. Hal itu membuat potensi duel di Piala Dunia 2026 masih terbuka. Kemenangan besar atas Uzbekistan juga menjadi jawaban atas kritik yang sempat menghantam Portugal usai hasil imbang melawan RD Kongo di laga pembuka.

Saat itu, performa Cristiano Ronaldo dan tak-tik pelatih Roberto Martinez mendapat sorotan tajam dari media. Ronaldo pun mengakui tekanan itu, tetapi sang pemain menanggapinya dengan profesional.

“Itu adalah pekan yang sangat berat dan sulit dengan opini publik yang sangat keras terhadap semua pemain, terutama kepada saya dan pelatih. Namun, saya tidak mempermasalahkannya,” ujarnya.

Ronaldo juga menyinggung bagaimana penilaian publik sering berubah-ubah. “Saya sudah berada di profesi ini selama 23 tahun dan setiap kali segalanya berjalan baik, ‘Cristiano bermain luar biasa,’ tetapi ketika berjalan buruk, ‘Cristiano sudah habis, dia terlalu tua.’ Itu akan selalu seperti itu. Tapi hari ini kami meresponsnya dengan sangat baik,” lanjut Ronaldo.

Ketika kembali ditanya soal Messi, Ronaldo pilih menghindar. “Pertanyaan selanjutnya,” kata Ronaldo.