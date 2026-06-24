Bruno Fernandes Akui Ingin Cristiano Ronaldo Cetak Gol di Laga Kontra Uzbekistan dan Seterusnya

Gelandang timnas Portugal Bruno Fernandes. (Dok. Bruno Fernandes)
JawaPos.com - Bruno Fernandes merasa Cristiano Ronaldo memang harus mencetak gol untuk tim nasional Portugal saat menang dari Uzbekistan. Laga yang berakhir dengan skor telak 5-0 tersebut dimainkan di NRG Stadium, Rabu (24/6).
Cristiano Ronaldo berhasil mencetak dua gol dalam kemenangan timnas Portugal. Dan di menit ke 39, Bruno Fernandes memberikan umpan gol untuk kapten timnas Portugal tersebut.
Bagi Bruno Fernandes, memberikan assist untuk siapapun pemainnya akan terasa spesial. Meskipun demikian, kapten Manchester United tersebut merasa Ronaldo memang harus mencetak gol di laga kali ini.
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"Assist untuk Ronaldo? Assist apa pun itu istimewa. Kami tahu betapa pentingnya bagi kapten kami untuk mencetak gol dan penting bagi tim nasional bahwa kapten kami mencetak gol. Dia adalah referensi serangan terbesar kami, kami sangat senang," kata Bruno Fernandes yang dikutip dari FPF, Rabu (24/6).
Hasil imbang melawan RD Kongo cukup membuat Bruno frustrasi. Sebab, timnas Portugal menargetkan kemenangan di semua laga Grup K.
"Saya tidak akan mengatakan marah, tetapi sedikit frustrasi karena tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan, kami tidak berhasil di pertandingan pertama," ujar Bruno.
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Kemenangan melawan Uzbekistan membuat Bruno Fernandes lega. Gelandang 31 tahun tersebut juga tidak terlalu peduli dengan kritik yang diterima timnas Portugal.
"Kami sangat senang telah menang... Akan selalu ada suara dari luar, apa pun yang terjadi, kami tidak dapat mengendalikan banyak hal yang datang dari luar. Kami telah mengatakan bahwa kami harus mengendalikan apa yang kami miliki di dalam. Hari ini kami hanya perlu menang, kami tidak ingin menanggapi siapa pun, hal terpenting bagi kami adalah memenangkan pertandingan," pungkas Bruno Fernandes.
Kemenangan melawan Uzbekistan, membuat timnas Portugal bertengger di posisi kedua klasemen sementara Grup K. Apakah Bruno Fernandes bisa memberikan assist saat melawan Kolombia pada 28 Juni? Patut dinantikan.
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