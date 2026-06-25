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Antonius Oskarianto Adur
Jumat, 26 Juni 2026 | 01.52 WIB

Cetak Brace, Vinicius Junior Akui Permainannya Makin Berkembang bersama Timnas Brasil

Vinicius Jr merayakan selebrasi usai mencetak gol untuk Brasil. (Istimewa) - Image

Vinicius Jr merayakan selebrasi usai mencetak gol untuk Brasil. (Istimewa)

JawaPos.com - Vinicius Junior mengaku kemampuannya semakin berkembang bersama tim nasional Brasil setelah mengalahkan Skotlandia. Laga yang berakhir dengan skor telak 3-0 tersebut dimainkan di Hard Rock Stadium, Kamis (25/6).

Dalam kemenangan melawan Skotlandia, Vinicius Junior mencetak dua gol pada menit ketujuh dan 45+3. Gol tersebut juga datang saat performanya sedang meningkat bersama timnas Brasil.

"Saya berhasil meningkatkan kemampuan saya dalam segala hal yang saya alami selama tahun-tahun bersama tim nasional, di mana saya tidak bisa menunjukkan kemampuan sepak bola saya. Tidak ada yang lebih baik daripada itu terjadi dalam skenario seperti ini, mencetak gol dalam pertandingan besar," kata Vinicius Junior yang dikutip dari ESPN, Kamis (25/6).

Kebangkitan timnas Brasil dimulai setelah hasil imbang melawan Maroko. Vinicius mengatakan bahwa cara menyerang timnya banyak mengalami perbaikan.

"Saat kami bermain imbang melawan Maroko, kami mengatakan bahwa kami akan berkembang dan memahami apa yang dituntut oleh kompetisi ini. Kompetisi ini menuntut pemahaman tentang momen terbaik untuk menyerang. Kami memainkan permainan terbaik kami bersama Ancelotti. Sekarang saatnya untuk berkembang, karena ini babak gugur, yang merupakan bagian terbaik dari kompetisi ini," ujar pemain Real Madrid tersebut.

Kepercayaan diri Vinicius juga tetap terjaga meski sempat mendapatkan kritik. Pemain 25 tahun tersebut selalu percaya bahwa dirinya akan kembali bersinar bersama timnas Brasil.

Dari sisi permainan, Vinicius melihat timnas Brasil sudah menemukan susunan pemain terbaiknya. Dan kehadiran Carlo Ancelotti juga sangat membantu kepercayaan diri pemain.

"Saya percaya bahwa kerja keras, evolusi, dan keyakinan bahwa saya akan berkembang, mengingat bakat saya dan apa yang telah saya lakukan di Real Madrid, akan membantu saya. Saya tahu bahwa, pada saat yang tepat, saya akan bersinar kembali mengenakan seragam tim nasional. Tidak ada yang lebih baik daripada berada di Piala Dunia, tempat yang selalu saya impikan, mewakili Brasil dan meraih bintang keenam," jelas pemain nomor punggung 7 tersebut.

"Kami telah menemukan formasi terbaik kami dalam kompetisi ini, di mana kami bermain lebih rapat, bertahan lebih baik, dan menyerang lebih baik. Pelatih hanya akan meningkatkan apa yang sudah kami lakukan dengan baik dan membantu kami berkembang dalam kompetisi, yang merupakan hal terpenting," pungkas Vinicius Junior.

Editor: Banu Adikara
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